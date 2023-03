A férfinak 11 gyermeke van, a feleségétől hat, míg a házassága ideje alatt létesített élettársi kapcsolatából további öt született. A vádbeli időszakban, 2019 decemberétől 2021 májusáig a férfi és felesége két közös gyermeküket és a férfi élettársával közös öt gyermekét nevelték közösen a saját háztartásukban.

A vádirat szerint a férfi megélhetését az említett időszakban jelentős részben a gyermekek után kapott ellátásokból biztosította, esetenként azt alkalmi munkából szerzett jövedelemmel egészítette ki.

Sűrűn fogyasztott nagy mennyiségű szeszes italt, hetente több alkalommal lerészegedett. Ittas állapotban pedig rendszeresen, heti többször fizikailag bántalmazta a 2-13 év közötti életkorú gyermekeit, megpofozta őket.

A gyermekek verésének semmiféle indokolható nevelési oka, célja nem volt, a férfi mindezt azért tette, mert a jelenlétük „idegesítette” őt. Gyakran azt a gyermeket ütötte, aki éppen a legközelebb volt hozzá. Az éppen nem bántalmazott gyermekek is rendszerint tanúi voltak annak, hogy az apjuk a testvéreiket ok nélkül fizikailag bántalmazza. Az ügyészség álláspontja szerint ennek megtapasztalása, illetve elszenvedése a gyermekekben a megfélemlítettség érzetét alakította ki.

A férfi heti többszöri alkalommal rendszeresen megverte, felpofozta feleségét is.

A bántalmazások során gyakran a féltékenységét hangoztatta, közben becsmérlő, lealacsonyító kifejezéseket használt házastársára. Azért is többször megverte nejét, mert prostitúciós tevékenységre akarta rábírni, majd később a bántalmazás indokát a prostitúciós tevékenységéből származó pénz körüli nézeteltérések adták. A gyerekek mindennek a szemtanúi voltak.

A vádirat szerint a férfi rendszeres, fizikailag és lelkileg bántalmazó, szülői kötelezettségét súlyosan megszegő magatartása a felügyelete, gondozása alatt álló kiskorú gyermekek közül hatnak az erkölcsi, érzelmi fejlődését veszélyeztette.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Gyámügyi Osztálya 2021 májusában gyermekbántalmazás gyanúja, valamint a gyermekeknél észlelt higiéniai problémák, tetvesség miatt indult eljárás eredményeként mind a hét kiskorú gyermeknél ideiglenesen más gondozási helyekre elhelyezésről határozott.

A járási ügyészség a mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában azt kezdeményezte, hogy a bíróság a terheltet beismerése esetén is végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, határozott időre tiltsa el a közügyek gyakorlásától. Emellett minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, melynek keretében 18. életévét be nem töltött gyermekek nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve velük egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna. Az ügyészség indítványa szerint a nyomozás során felmerült közel 640 ezer forintos bűnügyi költséget is vádlottnak kell majd megfizetnie.