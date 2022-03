Ahogyan arról korábban beszámoltunk, kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítható párost vett őrizetbe a rendőrség február 21-én, Békéscsabán. Egyikük, egy 28 éves nő kábítószer fogyasztó, de egy ideje nemcsak saját fogyasztásra szerzett be anyagot, hanem a gyanú szerint másoknak is adott el. Két ismerősét kérte meg arra, hogy rendszeresen utazzanak el Budapestre és attól, akivel ő ezt előzetesen leegyeztette, vegyenek át és hozzanak el neki amfetamint. Az anyagot fogyasztotta és a nyomozás adatai alapján egy részét eladta. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályának nyomozói és Közterületi Támogató Alosztályának rendőrei kedden, Budapesten elfogták azt a tököli férfit, aki a gyanú szerint kapcsolatban állt a letartóztatott nővel és rendszeresen küldte neki a kábítószert. A rendőrök őt is őrizetbe vették - adta hírül a police.hu