„Tizenhatodszor mutatták meg tudásukat, tehetségüket a jankays diákok a szülőknek, barátoknak, ismerősöknek. A Jankay a színpadon programot eleinte az iskola tornatermében rendezték meg, de az érdeklődés miatt kinőtte a rendezvény a korábbi helyszínt, és lassan már a négyszáz fő befogadására alkalmas Csabagyöngye színházterme is szűkössé válik. A gyermekek és a közönség számára is élményt adnak ezek a fellépések, ahol a diákok megmutathatják tehetségüket, kivételes képességeiket. Köszönet illeti a pedagógusokat, akik nem csak az oktatás, de a tehetséggondozás területén is kimagasló munkát végeznek, és segítenek a gyerekeknek, gyerekeinknek a képességeik, erősségeik, tehetségük erősítésében, kibontakoztatásában” – írta közösségi oldalán Herczeg Tamás.