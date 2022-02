Kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítható párost vett őrizetbe a rendőrség hétfőn, Békéscsabán. Egyikük, egy 28 éves nő kábítószer fogyasztó, de egy ideje nemcsak saját fogyasztásra szerzett be anyagot, hanem a gyanú szerint másoknak is adott el. Két ismerősét kérte meg arra, hogy rendszeresen utazzanak el Budapestre és attól, akivel ő ezt előzetesen leegyeztette, vegyenek át és hozzanak el neki amfetamint.

Fotók: Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Facebook-oldal

Az anyagot fogyasztotta és a gyanú szerint egy részét eladta. A terjesztésben időnként a neki futárkodó 32 éves férfi és 17 éves fiú is segített. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályának nyomozói és a Közterületi Támogató Alosztály rendőrei a nőt és a férfit fél óra különbséggel fogták el, mindkettőjüket a lakásukból állították elő. A 17 éves fiút is elfogták, illetve egy olyan fogyasztót is előállítottak, aki rendszeresen vásárolt tőlük. A rendőrök a nő lakásán többek között a gyanú szerint kábítószert tartalmazó port, a fogyasztásához szükséges eszközöket, az eladott mennyiségről és bevételekről készített jegyzeteket és pénzt foglaltak le.

A 28 éves nő, a 32 éves férfi, valamint a 17 éves fiatalember ellen kábítószer-kereskedelem, a fogyasztó ellen kábítószer birtoklása miatt indult büntetőeljárás. A nőt és a férfit a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya őrizetbe vette - olvasható a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán.