Lopással gyanúsítható fiatalt állítottak elő a rendőrök 2021. július 30-án 15 óra körül Orosházán, a Szentesi útról – írja a police.hu. A 17 éves fiú előző nap, este kerékpárral ment a Téglagyári úton, ahol meglátott egy utcán parkoló segédmotor-kerékpárt. Közelebbről is megnézte és észrevette, hogy benne van az indítókulcs. Jogosítványa nincs, mégis elindult vele, a város határában földutakon motorozott, majd egy bozótos helyen elrejtette a járművet. Másnap az interneten látta, hogy a tulajdonos keresi a kétkerekűt. Ekkor az az ötlete támadt, hogy ő lesz a megtaláló, még egy hangüzenetet is küldött a tulajdonosnak azzal, hogy „… én is keresni fogom a motort.” Ezután elment a rejtekhelyhez és elindult vele, de pechére meglátta a tulajdonos és a rendőrök megérkezéséig feltartóztatta őt. Az Orosházi Rendőrkapitányság a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és az ügy iratait a minap továbbította az ügyészségre.