Békéscsabán, az Erzsébet hídon kedden 12 óra 30 perc körül egy személygépkocsi sávváltás után hátulról nekiütközött egy autónak. A férfi, akinek a szabálytalansága miatt a baleset történt, nem állt meg, nem szállt ki. Szerencsére sérült nem volt, de ő erről nem győződött meg, hanem egyszerűen csak kikerülte az kocsit, aminek nekiment és elhajtott. Miután a vétlen autós bejelentést tett a történtekről, a rendőrök a helyszínen talált apró, törött alkatrészekből először az autót azonosították, majd azt is kiderítették, hogy ki vezette a járművet. A férfit azonnal keresni kezdték és három órán belül meg is találták, a lakásáról állították elő. Az autója egy földúton volt, mert ott elakadt vele. A gyorsteszt kábítószer-fogyasztást jelzett nála, így nemcsak cserbenhagyás, hanem kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt is büntetőeljárást indítottak ellene - adta hírül a police.hu