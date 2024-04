Hétfőn is örülhetünk a szép időnek.

Fotó: Gettyimages

Fátyolfelhők szűrik a ragyogó napsütést. Nem lesz eső. A délkeleti szél megerősödhet. 25 fok körüli nyárias meleg valószínű - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Megint megérkeztünk a júniusi időjárásba!

Most tetőzik a rekordokat döntögető melegedési hullám, ami önmagában is jelentős humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai tényező. Erősödnek a gyulladásos folyamatok lényegesen több a különböző típusú fejfájás, különösen a migrén. A melegedő tendenciánál is lényegesebb terhelőbb hatás a rendkívül erős, helyenként a 15 fokot is meghaladó napi hőingás.

Ez különösen a keringési rendszerünket terheli meg, gyakran okoz erős vérnyomás-ingadozást, megnő a sztrókok és infarktusok valószínűsége. Sokkal fáradtabbak, energiátlanabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, erősödik a bizonytalanság érzet, sűrűbben jelentkezhetnek szédülések, látási zavarok, múló rosszullétek. Érdemes viszont kihasználni sok napsütést, de csak azoknak ajánlottak a tartós és megterhelő szabadtéri programok, akiknél nem jelentkeznek erősebb terhelő tünetek, és jól viselik az időnkénti erős széllökéseket.