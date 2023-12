Mint azt Kállai Sándortól, a cég ügyvezető igazgatójától megtudtuk, a beruházás fontos célja volt emellett a technológiai korszerűsítés, valamint az infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően az erőforrás-hatékonyság, valamint, a szolgáltatások minőségének javítása és a társaság által biztosított munkahelyek megtartása.

A projekt során 148,62 négyzetméter alapterületű telephelyet építettek Békésen, illetve ahhoz kapcsolódóan irodai gépeket, eszközöket szereztek be. A fejlesztés részeként napelemes energiaellátó rendszert telepítettek.

A társaság tevékenységéhez kapcsolódó eszközöket, kisgépeket szereztek be, és technológiai korszerűsítést valósítottak meg. Szintén a társaság tevékenységéhez kapcsolódóan kotrógépeket és árokásó kanalakat szereztek be. Ugyancsak a projektben a munkavállalóik fejlesztését szolgáló informatikai képzést is megvalósítottak.

A társaság az építőiparban, ezen belül is elsősorban a villamosipari szakmunkák területén tevékenykedik. Az építőipar fejlődésével, valamint a társaság versenyképességének megtartásával elengedhetetlen a társaság folyamatos modernizációja mind az alkalmazott technológia fejlesztésével, bővítésével, mind pedig az infrastrukturális feltételek javításával. A projektben foglalt fejlesztések hozzájárulnak a meglévő munkahelyek megőrzéséhez.