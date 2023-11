Kozsuch Kornél, a NAK Békés vármegyei elnöke kiemelte, mindenhol elhangzott, hogy a helyi termékek révén csökkenthető az élelmiszerek szállítási útja. A termelő, a feldolgozó és a fogyasztó nemcsak fizikailag van közel egymáshoz, hanem bizalmi viszony is kialakul köztük. Helyi termékek vásárlásával a helyi termelőket, élelmiszer-feldolgozókat is segíthetjük.

Az elnök kitért arra, a rövid ellátási lánc (REL) és annak értékesítési formái rávilágítanak arra, hogy miként is rövidíthető le az áruk, termékek szállítási útja.

– A rendezvénysorozat előadásai is rámutattak arra, hogy növelni kell a helyben termelt termékek előállítását, és a termelők áruinak a rövid ellátási láncokon keresztüli eladását. Legyen az akár regionális, közösségi értékesítés vagy jól működő térségi piac – hangsúlyozta Kozsuch Kornél. – A Békés vármegyei gazdálkodók is minőségi élelmiszereket termelnek, cél, hogy elsősorban a hazait kínáljuk, fogyasszuk. A helyi termelők hozzájárulnak a kulturális örökség megőrzéséhez, népszerűsítik a magyar ízeket. Biztosítják a magyar gasztronómiához az alapanyagokat, és a fogyasztóknak módjuk van személyes kapcsolatot építeni velük.

Kozsuch Kornél kitért arra, a helyi termékek megvásárlása segítheti a vidéki termelők gyors piacra jutását, a vidéki lakosság megélhetését és a vidék megtartóerejét is.