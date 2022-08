TOP Plusz 41 perce

Közösségi térre, kondiparkra és filagóriára nyert pénzt Körösnagyharsány

Most nyújt be egy pályázatot turizmusfejlesztési céllal az önkormányzat a TOP Plusz keretében – ismertette Győri Zoltán polgármester, kiemelve: az Alföldi Kéktúra útvonala érinti Körösnagyharsányt is.

L. B. L. B.

Hozzátette, sikeres igénylés esetén több mint 20 millió forintból a sportpályánál kialakítanának egy pihenőt, valamint vizesblokkot és öltözőt magában foglaló épületet, amely nemcsak a turistákat, hanem rendezvények idején a programok látogatóit ugyancsak ki tudná szolgálni. Elmondta: ugyancsak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretében több mint 30 millió forintot nyertek el arra, hogy élhetőbbé tegyék a falut. A forrásból egyrészt egy közösségi teret alakítanak ki a Rákóczi utcában, kondiparkkal és filagóriával, a terület zöldítésével. Másrészt pedig a csapadékvizet elvezető rendszert teszik rendbe a Dózsa György utcában, folytatva a korábban sikeresen megvalósított projektet.

