– Néhány héttel ezelőtt átlagosan napi 6-8 vásárlót szolgáltunk ki, az energiaválság begyűrűzésével párhuzamosan azonban nagyon megnőtt az érdeklődés, öt-hatszorosára emelkedett a kereslet – nyilatkozta hírportálunknak Vozár Tibor, aki Békésen működtet Tüzép-telepet. – Mostanra azonban egyszerűen nem győzzük teljesíteni az igényeket, olyanok is vásároltak tűzifát, például éppen a minap 5 erdei köbméternyit, akik legalább tíz éve csak gázt használnak a fűtéshez, most azonban sokaknak kell vegyes fűtésben is gondolkodniuk. Vozár Tibor elmondta, napi szinten akár két kamionnyi fára fel tudna venni rendelést, akkora az igény.

Egyelőre ugyanakkor 120 család rendelését vettem fel, de ez a szám akár háromszáz is lehetne, csak egyáltalán nem biztos, hogy teljesíteni is tudnánk a kéréseiket – tette hozzá a szakember, aki elárulta, hogy nem csak Békésről, de számos környező településről, városokból és falvakból, sőt, más megyéből is keresték már.

Aki benéz hozzá, az egyébként azt látja, hogy az udvaron még van fa, ezért az érdeklődők azt gondolhatják, hogy vásárolhatnak is belőle, a jelenlegi készletet azonban már lefoglalták korábbi vevők. Ottjártunkkor is többen keresték Vozár Tibort, aki egyelőre legalábbis nem tudta biztatni az érdeklődőket azzal, hogy rövid időn belül fához juthatnak.

Mint mondta, két-három hétig még biztosan nem fognak új megkereséseket tudni kielégíteni, de az azt követő időszakkal kapcsolatban is rengeteg még a kérdés.

Vozár Tibor egyeztetett erdészeti partnerükkel is, ott várhatóan szeptemberben kezdik majd el újra a kitermelést, az azonban még kérdéses, hogy mekkora mennyiséget tudnak onnan beszerezni, hiszen óriási az igény, illetve a szociális tűzifa iránti keresletre is figyelniük kell. Vozár Tiborék keresik az új potenciális beszállítókat is, de viszonylag korlátozottak a lehetőségek, mert mindenki a meglévő partnereit szolgálja ki. Az ugyanakkor biztosnak tűnik, hogy további drágulás várható a következő időszakban is a tűzifa terén.

A telepen szenet is árulnak, ami iránt szintén óriási a kereslet. Jelenleg lengyel és orosz kazánszenet nem lehet beszerezni, ezért a hazai szeneket kell előtérbe helyezni.

Fogok árulni Bükkábrányi Lignitet, borsodi barnaszeneket továbbá import szenet is. A cseh barnaszenet évek óta forgalmazom, jelenleg az ára éppen kétszerese a tavalyi árhoz képest – tette hozzá. Felvette a kapcsolatot német beszállítójával, aki elmondta neki, hogy van szén, meglévő partnereiknek szállítanak is, de új céget már nem vesznek fel.

Tavaly még 8000 forintért tudtak árulni egy mázsa szenet a telepen, addig azt idén már csak 9500 forintért tudták adni. Most ugyanezt a szenet a német cég 10 ezer 500 forintért hozza, ami még nincs bezsákolva, nincs rajta árrés.

A vállalkozó hozzátette, a lignitszén nem fog őrületes módon emelkedni, egy minimális növekedés várható csak, amit még drágíthat az üzemanyagárak esetleges növekedése is.

Nagy érdeklődés és folyamatos drágulás

Károlyi Zsolt, a békési Károlyi Tüzép vezetője hírportálunknak elmondta, tűzifa jelenleg nincs, a beszállítókat szinte lehetetlen elérni, vélhetően az óriási érdeklődés miatt.

Szenet ellenben tudnak adni, de annak jelentős mértékben nőtt az ára, akad olyan szénfajta, amiért kétszer annyit kell fizetni, mint nem is olyan régen. Konkrétan ez azt jelenti, hogy volt olyan tüzelő, aminek mázsája 7000 forintba került, most pedig 14 ezer forintot kell érte fizetni. Vélhetően a külföldi kereskedők is figyelik az eseményeket, az igények változásait, ami szintén befolyásolhatja a helyzetet. Károlyi Zsolt másik példaként említette, hogy tavaly egy kaloda fáért 48 ezer forintot kért, most ugyanezért a mennyiségért az egyik barkácsáruháznál több mint 100 ezer forintot kérnek. Egy lengyel szénkereskedő barátjával is egyeztetett, de olyan árat adott meg a szén mázsájára, amelyet nem biztos, hogy a Békés megyei piacon jelenleg el lehetne adni.

Csak száraz tűzifát érdemes vásárolni

Vass Csaba, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető-helyettese a tűzifavásárlással kapcsolatban elmondta: az úgynevezett LIFE HungAIRy projekt keretén belül – amelyben érintett Békéscsaba is – a szemléletet is formálták, többek között a szilárd tüzelés területén. A levegő tisztaságának védelme miatt ugyanis nem mindegy, hogy milyen szilárd tüzelőanyagot használunk.

Ha ezzel a fűtési móddal tüzelünk, érdemes előnyben részesíteni a száraz tűzifát, és annak vásárlásakor minden esetben meg kell győződni arról, hogy az legális kitermelésből származik-e, ezt a forgalmazónak minden esetben igazolnia kell. Megbízható értékesítő a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt., illetve minden olyan hely, ahol az eladó igazolni tudja a tűzifa származási helyét.

Elmondta: száraz tűzifát ajánlott vásárolni, ha azonban erre nincs lehetőség, akkor a felhasználásig száraz helyen kell tárolni a fát. Ugyanis a tökéletes égés, amellyel a legkisebb légszennyezést okozzuk, csak száraz tűzifával biztosítható. A szakember hangsúlyozta: a tiszta levegő egészségünk szempontjából az egyik legfontosabb tényező.