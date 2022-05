Az eseményen elsőként Kozsuch Kornél, NAK megyei elnök-jelölt és megyei általános alelnök köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, a találkozót azért hívták életre, hogy a koronavírus járvány miatti hosszú kihagyás után ellássák információkkal a gyomaendrődi gazdákat is, illetve meghallgassák kérdéseiket, felvetéseiket, véleményüket. Hozzátette, fontos témája még a rendezvénynek a pénteki elnökválasztás is, aminek részleteiről beszámolt az érdeklődőknek. Kiemelte, a választásokon Gyomaendrőd – itt szavaznak majd a hunyai és csárdaszállási kamarai tagok – is választóhely lesz, és vele együtt még 30 helyszínen lehet majd leadni a voksokat. Végül hangsúlyozta, az idei választáson rendkívül fontos a magas részvétel a jövőbeni érdekképviselet és gazdaképviselet támogatása miatt.

Az elnökjelölt után dr. Kulcsár László megyei elnök köszöntötte a jelenlévőket, aki visszaemlékezett két eltelt elnöki ciklusára, majd szintén szavazásra biztatta a kamarai tagokat, ám ezúttal már Kozsuch Kornélra.

Győrffy Balázs, a NAK elnöke elmondta, 2013-tól számolják a kamara létrejöttét, tehát közel tíz éve végzik már ebben a formában munkájukat. Ezen idő alatt lényegében megkerülhetetlen szereplővé váltak, és az agrárium szinte minden szegmensében az erdészettől és méhészettől kezdve a gabonatermelőkön át az állattenyésztőkig és szövetkezetekig képviselik immár az érdekeket. Hozzátette, az előző választásoktól, 2018-tól is igen sikeresen tudtak együttműködni a felsorolt területekkel, és ezt a közös munkát szeretnék a jövőben is folytatni.

A kamara elnöke kifejtette, az elmúlt időszakban olyan komoly eredményeket értek el, mint a közös agrárpolitika alakításában Európai Uniós szinten is történő szerepvállalás, és ezzel együtt a magyar érdekek komolyabb képviselete például a költségvetést illetően. Ennek érdekében az országban két hónap alatt 200 ezer aláírást gyűjtöttek össze a gazdálkodóktól, aminek már volt visszhangja az unióban is. Győrffy Balázs után végül Sztahura Erzsébet, NAK vezető mezőgazdasági szakértő tartott előadást az AKG és ÖKO támogatások aktualitásairól.