Az előrejelzések alapján a napokban valamelyest enyhülhet az idő, az állatok etetése azonban hivatalosan tavaszig tart. A hivatásos vadászok szállítják ki a takarmányt az etetőkhöz. Oda jellemzően lucernaszénát visznek az őzeknek, a nyulaknak és a dámszarvasoknak. Szemestakarmányt is kijuttatnak, melyet a Békésben igen jelentős fácánállomány is fogyaszt, de ebből más élőlények is kebeleznek be: többféle védett, nem vadászható állat is itt keres élelmet, így például a különféle énekesmadarak is nagy számban előfordulnak az etető körül.

A gyulai vadásztársaságnál Bodzás Sándor vadász is rendszeresen visz élelmet a vadaknak /Fotó: Bencsik Ádám/

– A vadásztársaságok egyik legfontosabb feladata, hogy etessék a vadat. Erre egy tipikus eset a hideg, a fagy és a hó, ilyenkor ugyanis mindez elzárhatja a természetes táplálékszerzés lehetőségét, ezért az embereknek, a vadászoknak kell pótolni a kieső élelmet – mondta el Hrabovszki János, az Országos Magyar Vadászkamara Békés Megyei Területi Szervezetének elnöke.

– Ha nem adunk a vadon élő állatoknak táplálékot, lesoványodnak, elpusztulnak, így az etetésük a törzsállomány megőrzése érdekében is fontos. De azért is, mert, ha nem kapnak élelmet, az ember által lakott településekre is bemennek, és lerágják amit találnak, még a kerti- és dísznövényeket is – árulta el Hrabovszki János. Egyben kiemelte: fontos, hogy a gazdálkodók, a kerttulajdonosok ilyenkor is ellenőrizzék a területet. Amennyiben vadkárt tapasztalnának, szóljanak a helyi vadásztársaság képviselőjének, hogy közös erővel tudjanak megoldást találni a problémára. Mint elmondta, a vadon élő állatok októbertől márciusig több ezer tonna szemestakarmányt kapnak, melyet még aratás idején raktároznak be a vadásztársaságok. Ezek jellemzően a mezőgazdasági terménytisztítókból kerülnek ki: többek közt tört kukoricát vagy napraforgóocsút tesznek félre a vadászok a zimankóra. Idén az elmúlt évekhez képest eddig fagyosabb volt a tél, ezért a korábbi időszakokhoz képest körülbelül harminc százalékkal több takarmány fogyott. Hrabovszki János hangsúlyozta, az etetéssel a vadállomány megőrzéséről is gondoskodnak a vadásztársaságok. Nemcsak a vadászható törzsállomány megtartása fontos, hanem az is, hogy újra tudjanak szaporodni a természetet színesítő vadon élő állatok, hogy aztán a tél elmúltával ismét jó kondícióban vágjanak neki az új tavasznak.

Új típusú, műanyag vadászjegyet lehet igényelni

Mint Hrabovszki Jánostól megtudtuk, a korábbi hírek és bejelentések alapján a vadászkamara a 2022/23. vadászati évre új típusú, műanyag kártyaformájú vadászjegyet adott ki, a jogszabályváltozásokkal összhangban. – A változás az idei vadászjegykiadás és érvényesítés esetében a vadásztársadalom szempontjából tehát az, hogy a régi típusú vadászjegy helyett, az új típusú, személyigazolvány méretéhez és megjelenéséhez hasonló vadászjegy kerül kiadásra.

Az érvényesítés ugyanúgy január első munkanapjával indult, a tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben szintén lehetőség van a személyes és az online ügyintézésre. Utóbbi esetben postán, házhoz érkezik az új típusú vadászjegy – jegyezte meg a vadászkamara megyei elnöke. Egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a vadászjegy a vadászati tevékenység és a vadászati célú lőfegyvertartás jogalapja. A vadászjegyet a vadászkamara megyei területi szervezetei adják ki, illetve érvényesítik személyes és online megkeresés esetében is legkésőbb február utolsó napjáig.