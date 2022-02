Nagyjából ennyit tanultam 18 éves sorkatonaként a seregben 1983-84-ben, ez viszont emlékezetes maradt. A törzsőrmesteri rangot kihagytam, kopasz honvédból a rendszerváltás után hadnaggyá léptettek elő. Ültem tíz napot Kecskeméten a fogdában, de nem e miatti kárpótlásként kaptam a csillagot. Bármilyen hihetetlen, újságíróként a kezdetekben honvédségi tudósítóként dolgoztam. Bejárásom volt a tiszti klubba, amit a csabaiak azóta is FEK-nek hívnak, a Fegyveres Erők Klubjából ered a rövidítés. Aztán átmentünk a Sörbárba, mert ott ült Miku bácsi a bal egyes bárszéken. Mindenhova bevezette a villanyt, ha éppen sötétség volt, no, meg üres a pohara, valamiből a pohár sörre valót ki kellett termelni.

Innen már csak pár lépésre volt az Andrássy úti Borozó. Ott tartotta foglalkozását az őrs Borka ügyvéd őrsvezető felügyelete alatt. Többek között Scholtz Bandi udvari festővel, aki meg is örökítette egy képen a szombati matinék csapatát. Mindenki békéscsabai volt az első két sörig, aztán kiderült, hogy a származási paletta széles Battonyától Körösladányig, Sarkadkeresztúrig.

A Borka-őrs is örül annak, hogy a Beolon keressük a megye legjobb vendéglátóhelyét, és még lehet nevezni. Csak a feleségem nem nagyon lelkesedik az ügybuzgalmam miatt. Mert azért mindenhova be kell ugrani, hogy előjöjjenek az emlékek, és biztosan azt a törzshelyet nevezzem meg, ahova öröm volt járni. Nem egyszerű mutatvány ez. Az asszonyt azért mindig megvigasztalom. Lehet, hogy én ütöm meg a játékon a főnyereményt, és akkor bárhova megyünk, én fizetek. Ha éppen beesnek a barátok, nekik is. Mert bármi történhet a törzzsel, egyenes gerincűnek tartom magam.