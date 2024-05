A Dirty Slippers harmadik angol nyelvű klipes dala, az On top of the world április közepén jelent meg a zenekar új angol kiadója, a Reaction Management képviseletében. Az új szerzemény hamar felkeltette a nemzetközi zenei sajtó figyelmét is, hiszen online címoldalán mutatta be többek között a London Daily News, a brit zenei világ fontos hírportálja az It's All Indie, valamint a Békés vármegyei zenekart már több alkalommal dicsérő Plastic Magazine London is. Többek között így írnak: „Igazi nyári sláger” (London Daily News), „megbabonázó energiájú fesztivál himnusz¨ (Plastic). A Nordic Music Central pedig Ferenczi Bebi dobolását egyenesen a Led Zeppelinhez hasonlítja.

A Dirty Slippers új dalát Philadelphiától Londonig játsszák a rádióállomások. Fotó: El Fragotsis - London

Az On top of the world új szintre emelte a zenekart a külföldi rádiókban is, hiszen Philadelphiától, Toronton és Párizson át, Birminghamig és Londonig több rádióban indult el rendszeresen, rotációban.

Jay Burnett, a Reaction Management vezetője megkeresésünkre elmondta:

Az On Top Of The World volt az első kiadásunk a Dirty Slippers-szel és elégedettek vagyunk azzal, hogy a kislemez kampány növelte a banda ismertségét, különösen az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. A pozitív kritikák, valamint a közösségi és kereskedelmi rádiók által nyújtott játszások növelték a zenekar láthatóságát, egy olyan zenekarként akikre figyelni kell. Úgy érezzük, ez egy olyan platformot épített ki számukra, ahol a készülő új dalokat nagyobb közönség fogadja majd. Célunk, hogy minden dalt sikeresebbé tegyünk, mint az előző, növelve a Dirty Slippers márkát, és építve arra a kemény munkára, amelyet ők maguk is befektettek a zenéjükbe.

A Dirty Slippers a TikTOk-on is hasít

A Dirty Slippers a TikTok oldalon is egyre népszerűbb, rendszeresen osztanak meg tartalmakat a Suliturné programjukról is, amely februárban Magyar Rekord-díjban részesült. A zenekar több, mint 40 koncertet ad majd a nyári turnéja során, legközelebb Békés megyében június 1-jén lépnek fel Battonyán, a Város Napokon este kilenctől.