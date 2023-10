„Több mint két hete kaptam el a koronavírust, ami sokkolt. Úgy gondoltam, hogy ha már eddig megúsztam és három oltást is felvettem, akkor talán engem elkerülhet ez a borzalom, de mint kiderült tévedtem. Sajnos a tágabb baráti körömben is többen beszámoltak arról, hogy hasonló tünetekkel, nagyon magas lázzal, gyengeséggel, komoly fájdalmakkal küzdöttek. Én az egyik éjszaka amikor a magas láztól nem tudtam pihenni, még el is ájultam. Nem vagyok egy ijedős arc, de komolyan elkapott a covid” – mesélte az énekes.

Hozzátette, azért is roppant kellemetlen volt az elmúlt két hét, mert felesége (és zenésztársa a Dirty Slippers-ben), Ferenczi Bebi a Madách Színház vadonatúj siker produkciójában, a SIX Musicalben zenélt, olyan kiválóságokkal többek között, mint Peller Anna, Muri Enikő énekesnők, valamint Felszegi Dalma zongoraművésznő, s így a premierről lemaradt, s csak az utolsó előadáson tudta őt megnézni. Ráadásul több angliai rádióinterjúját is át kellett ütemeznie.