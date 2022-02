Lázárt azonban újabb elismerés érte, a New York-i D'Angelico Guitars hivatalos "artist"-ja lett, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 1938-ban alapított amerikai gitármárka arca, művésze lett. Nagyon boldog vagyok, hiszen az elmúlt héten felkerültem a D'Angelico gitár oldalára, olyan kedvenceim mellé, mint Daughtry, Jack Johnson vagy épp a pár éve a Sziget nagyszínpadán fellépő, The Kooks frontember, Luke Pritchard. Túlzás nélkül állíthatom, hogy egy álmom vált valóra és nagyon hálás vagyok érte. A kapcsolatunk úgy kezdődött, hogy a D'Angelico Instagramon lájkolta egy fotómat, hiszen számos olyan hashtaget használok, amivel több külföldi, szakmabeli embert kívánok elérni. Utána kezdődött a levelezés, majd megkérdezték, melyik gitár tetszene nekem. Egy hét múlva már meg is érkezett az első elektromos gitár, amelyet azóta is boldogan használok a koncerteken és a stúdióban. Pár napja pedig jelezték, hogy a legújabb sajtó fotómmal fel is kerültem a honlapjukra. Kemény, alázatos munkával és a legjobb tudásommal kívánok rászolgálni a bizalomra.

Lobó-Szalóky Lázár hozátette: a külföldi hangszercégek vezetői direktben viszonylag kevés magyar előadót támogatnak, az viszont érdekesség és büszkeség, hogy egy japán gitármárka, az ESP szintén Békés megyei előadót támogat, az Ektomorf mezőkovácsházi frontemberét, Farkas Zolit.