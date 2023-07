Varga Csaba nagyváradi hegymászó múlt hét vasárnap, magyar idő szerint 12 órakor

oxigénpalack és serpák nélkül elérte a világ 9. legmagasabb csúcsát, a 8126 méteres Nanga Parbatot.

A csúcson a partiumi származású hegymászó meglobogtatta a magyar nemzeti zászlót is, ezzel kifejezve az erdélyi, nagyváradi magyarok élni akarását. Emellett megemlékezett a Magyarországi Kárpát Egyesület (MKE) 150 éves jubileumáról is. Varga Csaba a csúcstámadás után helyi idő szerint hétfőn este fél kilenckor érkezett le a 4200 méter magasan fekvő alaptáborba, ahonnan egy videón jelentkezett be, megmutatva követőinek, hogy milyen volt a Nanga Parbat csúcsán lenni.

Hajrá Erdély! Hajrá Partium! Hajrá Székelyföld! Hajrá Felvidék, Anyaország, Délvidék, Kárpátalja és Őrvidék!

– hangzik el a videóban.

Varga Csaba repülőgépe délután landolt a Liszt Ferenc Repülőtéren, ahol a Magyarországi Kárpát Egyesület, az őt támogató Hazajáró, valamint a sajtó tagjai fogadták. A hegymászó rövid sajtótájékoztatót is adott a helyszínen.

Nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek, illetve, hogy ekkora az érdeklődés – kezdte Varga Csaba.

Idén két mászótársamat és barátomat veszítettem el: Győrffy Ákost és Suhajda Szilárdot. Mindkettőjükkel másztam együtt. Borzasztóan sajnálom, ami velük történt, ezt a sikert az ő emléküknek ajánlom fel

– tette hozzá.

Moys Zoltán forgatókönyvíró-rendező, Wehner Géza, a Magyarországi Kárpát Egyesület elnöke fogadja Varga Csaba hegymászót a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2023. július 7-én

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Varga Csaba kifejtette: május végén lett biztos, hogy elindul a Nanga Parbat-expedícióra, éppen akkor, amikor Szilárd tragédiája történt.

Akkor erősen elgondolkodtam, hogy talán mégsem kellene menni, de végül mégis nekiindultam. Ez a hatodik nyolcezres hegycsúcsom. Eddig hála Istennek minden rendben volt. A Nanga Parbat egy nagyon nehéz hegy

– magyarázta a hegymászó.

