Tőle kapták a hitüket

Az énekes arról is mesélt, mi az, amiért élete végéig hálás lesz a nagymamájának.

Ő egy csodálatos asszony volt, aki éppen a nagyon erős Istenhitével volt képes egymaga összetartani az egész családunkat. Amellett, hogy mélyen hívő volt, szerette és ismerte a modern világot és fantasztikus beszélgetéseink voltak, hiszen mindenhez hozzá tudott szólni. Még élete utolsó éveiben is öröm volt figyelni rá.

Én is és a családunk minden tagja, tőle kaptuk a hitünket és ezért amíg élek, hálás leszek neki

– mondta Zámbó Krisztián.

A legidősebb Zámbóért aggódik most a család

Zámbó György teljesen összeomlott, miután testvérei elárulták neki, hogy édesanyjuk elment. A legidősebb Zámbó fivér először 2020-ban kapott agyvérzést, de abból szerencsésen felépült. György idén márciusban másodszor is átesett egy agyvérzésen és az állapota azóta nem javul. Zámbó Krisztián és a család többi tagja most a gyász mellett érte is aggódnak.

Nagyon sokat tanakodtunk, hogyan mondjuk el Öcsinek, hogy a mama elment. Sajnos ő nagyon rossz állapotban van, de lehetetlen volt előtte titokban tartani a tragédia hírét, hiszen pillanatok alatt lett tele az internet. Gyuri nagyon rosszul viselte édesanyja elvesztését, így most mindannyian azért imádkozunk, hogy vele ne legyen semmi baj – mondta a lapnak Krisztián.

Zámbó Adrián családtagjaira támaszkodik a gyászban és ő is támaszként áll testvére, nagybátyjai és nagynénje mellett.

Való igaz, hogy a koronavírus miatt rég láttam őt, de nem mertem kockáztatni. Pótolhatatlan veszteség érte most a családot, annak ellenére, hogy nagyon szép kort ért meg a mama, ráadásul szellemileg kifogástalan állapotban volt. Viccelődtünk is vele rendszeresen, hogy még mennyire fiatal. Mindenki imádta a mamát, az egész család odáig volt érte.

Most egymásra támaszkodunk, egyebet nem tehetünk

– mondta szomorúan Jimmy legkisebb fia a nagymamájáról.