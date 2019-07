Speciális hajókat vásárolhatnak a vízimentők

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) a közösségi oldalán indított gyűjtést, amelyre 4 millió forint lakossági adomány érkezett. Ezt egészítette ki a balatoni és magyarországi turizmus egyik legnagyobb szereplőjeként az Opus Global Nyrt. és az Opus-csoport részeként a Hunguest Hotels Zrt.

16 millió forintért vásárolhat két speciális, újszerű mentőhajót a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ). A közösségi oldalon elindított felhívásukra 4 millió forint lakossági adomány gyűlt össze. A balatoni és magyarországi turizmus egyik legnagyobb szereplőjeként az Opus Global Nyrt., illetve az Opus-csoport részeként a Hunguest Hotels Zrt. a teljes vételár elérése érdekében 12 millió forinttal pótolta ki ezt az összeget. A keszthelyi kikötőben lévő hajókat a jövő héten mutatják be a nyilvánosságnak.

A VMSZ két speciális, használt mentőhajót vásárolt alkalmi vétellel, amelyek 7 méteres hosszúságukkal, 200 lőerős motorjukkal tökéletesen illeszkednek a vízi sürgősségi betegellátó- és vízimentő rendszerbe. A hajók bármilyen időjárási körülmények között bevethetők, könnyen manőverezhetők, a fedélzet pedig tágas, így egyszerre akár 6-8 személy kimentésére is alkalmasak. A VMSZ nem tervezte a flotta bővítését, a két speciális hajó megvásárlása különleges lehetőség számukra.

Az alkalmi vételhez felhívásukra a 4 millió forint lakossági adomány 48 óra alatt gyűlt össze.

„Erőt és hitet ad a további munkánkhoz, hogy felhívásunkra alig 48 óra alatt ilyen sokan siettek a segítségünkre adományukkal. A szezon java még csak most kezdődik, jelenleg is zajlik Magyarország legnagyobb tókerülő versenye, a Kékszalag, és bár az elvárásoknak eddig is meg tudtunk felelni, a flotta bővítése nagy lehetőség számunkra. Egyesületünk idén lesz 20 éves, a két hajó számunkra ezért olyan születésnapi ajándék, amely komoly elismerése a munkánknak” – mondta Bagyó Sándor, a VMSZ elnöke.

„Felelős vállalatként kötelességünknek éreztük azonnal válaszolni a felhívásra. A vízimentők gyakran saját szabadidejüket feláldozva, elhivatottságból dolgoznak azért, hogy a balatoni térségben mindenki biztonságban érezhesse magát a vízen és vízparton egyaránt. Az Opus csoport és a Hunguest Hotels a hazai turizmus egyik legnagyobb szereplőjeként elkötelezett a térség turizmusának fejlesztése mellett, és adományaikkal szeretnének hozzájárulni a vízimentők önfeláldozó munkájához” – tette hozzá Mészáros Beatrix, az Opus Global Nyrt. elnöke.

Már ezreket mentettek meg

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata egyesületként alakult meg Zánkán, 1999 őszén. A közhasznú szervezet célja hatékonyan segíteni a vízibalesetek felszámolását és megelőzését nemcsak a Balaton környékén, hanem az egész ország területén. Megalakulásuktól mintegy 3 ezer embert mentettek ki a vízből, a Balaton partján több mint 50 strandon, országszerte pedig több mint 80 helyszínen állnak szolgálatban.

