Közeleg a nyár vége, eljött a frizurafrissítés ideje

Lassan-lassan búcsút kell inteni a nyárnak, és érdemes egy kicsit előretekinteni az őszre. Szeretné, hogy a napsugárzás miatt igénybe vett fürtjei újra fényesen, egészségesen ragyogjanak? Vessen be néhány bevált praktikát! – tanácsolja a Fanny magazin nyomán a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

A nap UV-sugárzása, klór-, só- és iszapmaradványok, a meleg miatti fokozott izzadás, gyakran összekötött, feltűzött tincsek – az elmúlt hónapokban számos károsító hatás érte az ön hajkoronáját is. Ahhoz, hogy a felületi sérülések ne mélyüljenek el, ne váljanak visszafordíthatatlanná, nyár végén, ősz elején érdemes regeneráló kúrákat beiktatni.

Új évszak, új fazon?

Ha már régóta tervezi a frizuraváltást, most jelentkezzen be a fodrászhoz! Így biztosan megszabadulhat az egészségtelen, kifakult, száraz részektől. Sokan a hajszínüket is az évszakokhoz hangolják: őszre és télre sötétebb árnyalatúra festetik tincseiket. Az aranyló barna tónusokkal például a hidegebb hónapokban is ragyoghat. Akkor is érdemes azonban a fodrásznál frissítő vágást kérni, ha épp a hajnövesztés a célja, mert így elbúcsúzhat a töredezett hajvégektől.

Regenerálás olajokkal

Az egzotikus kókuszolaj erős regeneráló hatással bír, és remekül kondicionálja a hajat, míg a marokkói argánolajban található értékes hatóanyagok táplálják, erősítik a hajszálak belsejét, és megakadályozzák azok töredezését. Ezek a kivonatok természetesen újítják meg az igénybe vett tincseket, visszaadják a fényüket, rugalmasságukat. Mindkettő alkalmazható akár tiszta formában, akár hajápolási termékek összetevőjeként is. Samponjához adagolva szintén használhatja őket. Tisztán kenje a töredezett, szálkás hajvégekre, hetente egyszeri pedig masszírozza is át a fejbőrét argánolajjal. Mivel erősíti és táplálja a hajgyökereket, ezért megelőzheti vele a hajhullást.

Konyhai szépítők

Szánjon pár percet az alábbi pakolások elkészítésére és alkalmazására, hiszen csupa-csupa természetes hatóanyaggal kényeztetik a tincseit! Tökéletes hétvégi pihentető program lehet, akár a lányával közösen. Amíg a pakolás hat, addig olvassanak, beszélgessenek.

Avokádó: Nedvességgel, E-vitaminnal és tápláló olajokkal látja el fürtjeit. Hámozzon meg, majd pürésítsen 1/2 darab avokádót, adjon hozzá 1-2 teáskanál olívaolajat és 1 darab tojássárgáját. Masszírozza az elegyet a nedves hajba, és húzzon zuhanysapkát. Hagyja hatni 15-20 percig, majd gondosan mossa le!

Joghurt: A durva tapintású, száraz tincsek hidratálásához keverjen ki fél csésze natúr joghurtot 2 evőkanál mandulaolajjal és 1 darab tojással. Kenje a keveréket a frizurájára, hagyja rajta 30 percig, majd mosson hajat.

Méz és ecet: Szeretné, hogy ismét ragyogjon a haja? Oldjon fel 1 evőkanál mézet 250 milliliter langyos vízben, és adjon hozzá 1 teáskanál gyümölcsecetet. Töltse szórófejes flakonba, permetezze a törölközőnedves fürtökre, masszírozza be, majd szárítsa meg a haját.

Mire ügyeljen? Fontos, hogy ne ártson még többet a hajának, ezért fésülködjön kíméletesen. Mindig a hajvégeknél kezdje a gubancok kibontását, innen haladjon felfelé. Lehetőleg természetes anyagokból, például állati szőrből és fából készült kefét használjon. Nedves haját ne dörzsölje a törölközővel, hanem óvatosan itassa fel róla a vizet.

A hajregenerálók, hajvégápolók alkalmazása mellett fontos, hogy belülről is hidratáljon: igyon sokat, lehetőleg szénsavmentes vagy szűrt vizet.

A nyár elmúltával is fogyasszon vitaminokban gazdag gyümölcsöket, zöldségeket, amelyek garantálják a hajkorona egészségét. Egyen tehát sok áfonyát, csipkebogyót, banánt, citrusféléket, hüvelyeseket, brokkolit, sütőtököt, káposztát, csicsókát, diót, mandulát.

