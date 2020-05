Így nyerhetünk egy kis extra energiát

Légzésgyakorlatok, egy különleges tea és a szieszta is segíthet.

Napjainkban szinte mindenkinél nagy a stressz, hiszen sokan otthonról próbálnak dolgozni, miközben a gyerekeket is tanítani kell, másoknak jóval több a munkájuk, mint korábban, és akadnak olyanok, akiknek megszűnt a munkájuk. Tény, mindenkinek kevés ideje jut a nyugodt pihenésre, feltöltődésre. Ha ön is folyton azt keresi, miként nyerhetne egy kis plusz energiát a mindennapokban, fogadja meg a Vasárnap Reggel tanácsait!

Igyon matcha teát!

Napi 3-4 kávét fogyaszt, hogy teljesíteni tudjon? Ideje, hogy kipróbálja a matcha teát, amit még a nem nagy tearajongók is előszeretettel fogyasztanak.

A friss tealeveleket finom porrá őrlik, ennek és különleges, sötétített területen történő termesztésének köszönhető a szép zöld színe. A koffein mellett rengeteg vitamin – 70 százalékkal több, mint a narancsban –, ásványi anyag és antioxidáns található benne. Emiatt segíthet a rák megelőzésében és a stresszoldásban is.

Ugyanakkor legalább 8-10 órán át ébren tart és fokozza a mentális éberséget is, ezért csak délelőtt érdemes fogyasztani.

A matcha port sokféleképpen használhatja. Akár egy zabkásába vagy fehérjeturmixba is belekeverheti, hiszen hidegen és melegen is fogyasztható.

Tipp: Ha jobban szereti a klasszikus kávéélményt, próbálja ki a „matcha lattét”: 4 dl tejet és 2 dl tejszínt öntsön egy forralóba és melegítse fel. Adja hozzá a matchát és habverővel verje jó habosra. A tűzről levéve adjon hozzá mézet és esetleg némi vaníliaaromát.

Hallgasson zenét

Kutatások bizonyítják, hogy nemcsak a sportteljesítményre van jótékony hatással a zene, hanem a munkavégzésre is.

Akár 10 százalékkal is energikusabbá válhat kedvenc pörgős nótáit hallgatva, aminek köszönhetően jobban és hatékonyabban fog haladni a teendőivel.

Sziesztázzon

Egy jó kis déli étkezés után önre is rátör a „kajakóma”, és alig bírja nyitva tartani a szemét, nemhogy a teendőire koncentrálna? Akkor itt az idő, hogy kipróbálja a délutáni sziesztát, aminek a hatékonyságát még NASA-kutatások is igazolják. A tesztek vizsgált alanyainak teljesítménye 34 százalékkal, éberségük 100 százalékkal emelkedett némi pihenés, alvás után. Emellett egy kis lazítás jobb kedvre derít, javítja a motorikus képességeket, gördülékenyebbé teszi a döntéshozatalt, fokozza az agyműködést és a kreativitást, ráadásul türelmesebbé is tesz.

Legcélszerűbb a délutáni töltődését 13–15 óra közé időzíteni: egy elsötétített szobában már 6 perc pihenés is jótékony hatással lehet, az ideális időtartam 15-20 perc.

Viszont 30 perc fölé ne menjen, az már felboríthatja a belső ritmusát. Ne feledje, hogy ez a fajta szieszta az éjszaka esetleg kimaradt órákat nem tudja helyettesíteni!

Tipp: Ha nincs lehetősége szundikálni, menjen ki a friss levegőre sétálni pár percet.

Lélegezzen helyesen

A helyes légzés és a test megfelelő oxigénellátottsága fontos az éberség fenntartásához.

Nyisson ablakot, szellőztessen, aztán helyezze a kezét a térdére vagy a gyomrára, vegyen egy nagy levegőt és próbáljon hasba lélegezni.

Képzelje el, hogy ezzel együtt fehér fény áramlik a testébe.

A vállát, a nyakát húzza ki, fejtetővel nyújtózzon a plafon felé. Végül fújja ki a levegőt olyan erővel, mintha csak a világ súlyát engedné ki magából. Ismételje meg ötször a gyakorlatot.

Figyeljen az étkezésére

Nemcsak az egészsége vagy a fogyókúrája miatt érdemes figyelni a megfelelő étrend összeállítására, hanem mert bizonyos élelmiszerek fogyasztása jótékony hatással van az energiaszintjére. Reggelire vagy tízóraira próbálja ki a görög joghurtot, aminek magasabb a fehérje-, zsír- és szénhidráttartalma, éppen ezért több energiatartalékot tud felhalmozni délig, így elkerülheti a hangulatingadozást, valamint a délelőtt jelentkező fáradtságot. Kifejezetten jót tesz, ha bogyós gyümölcsökkel is felturbózza. Ezek a gyümölcsök ugyanis magas antioxidáns-tartalommal rendelkeznek, így nemcsak energikusabb, de egészségesebb is lesz. Hasonló remek tulajdonságokkal rendelkezik a joghurt zabbal vagy a zabkása gyümölccsel.

Ebédre jó választás a spenót, ugyanis az A-, C- és K-vitaminban gazdag leveleket magas magnézium-, mangán- és folsavtartalmuk miatt a legjobb energianövelő élelmiszerek között tartják számon.

Étkezések között nassoljon olajos magvakat, amelyekkel hosszan tartó energiára tehet szert.

Tipp: Fogyasszon rendszeresen lédús gyümölcsöket!