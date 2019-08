Hűtse be úgy a bort, mint a profik!

Nincs is rosszabb a langymeleg bornál, de mutatunk pár trükköt, amivel megfelelően hűvösre hűtheti az italát!

Nyáron különösen jólesik egy pohár bor grillezéskor és vacsorához, vagy egyszerűen csak még szebbé tesz egy hangulatos nyári estét. Hőségben a borokat általában a szokásosnál 2-3 fokkal hidegebben kell kínálni, hiszen már kitöltéskor, majd a pohárban is nagyon gyorsan felmelegszenek – olvasható a Mindmegette cikkében. Kánikulában még a kevésbé savas, nehezebb vörösborokat sem kötelező az előírt szobahőmérsékleten fogyasztani. Ismerje meg a profik módszereit!

Hűtő vagy fagyasztó?

A minőségi borokat beteheti a hűtőszekrénybe. A fehérek azonban ne legyenek hidegebbek 5 foknál, máskülönben a bukéjuk bánja. A fiatal fehérborokat ellenben gond nélkül lehűtheti a fagyasztóban. A nehéz vörösborokat nem szabad 8–10 fok alatti hőmérsékletre hűteni, mert a túlzott hidegtől savanyú ízt kaphatnak.

Hűtőmandzsetta

Ha gyakran borozgat, mindig legyen készenlétben a fagyasztóban egy újrafelhasználható hűtőmandzsetta. Egyszerűen csak húzza a boltból hazavitt palackra! 5-10 perc alatt lehűti, majd órákon át hidegen tartja az italt.

Asztali borhűtő

Az eleve hideg bor tovább hűvösen marad az asztalon rozsdamentes fémből vagy mázatlan kerámiából készült, illetve dupla falú akril borhűtőben. Ezekbe jégkockát is tehet. A cserépedényt használat előtt áztassa be kb. fél órára. A porózus anyag által felszívott víz a melegben folyamatosan párolog, ami hőelvonással jár, ezért még a legnagyobb kánikulában is pincehidegen tartja a palack bort.

A klasszikus jegesvödör

Váratlan vendégek érkeztek és nincs behűtött bora? Töltsön meg jéggel egy edényt (még jobb a fémvödör), öntsön rá hideg vizet, keverjen bele akár többmaréknyi sót, majd állítsa bele a bontatlan palackot! A só miatt gyorsabban olvad a jég, és rövid idő alatt érvényesül a hűtő hatás, amelyet a palack időnkénti finom mozgatásával is siettethet.