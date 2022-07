Manapság, amikor a bőrgyógyászati technológia csúcson van, és lézeres, komputeres kezeléseket ontanak magukból a szépség- vagy bőrgyógyászati szalonok, hajlamosak vagyunk a könnyebb utat választani - írja a Diéta és fitnesz. Eltávolíttatjuk végleg a szőrt, leszedetjük a nem tetsző anyajegyeket, szemölcsöket. Mielőtt azonban bármit tennénk, a bőrgyógyásszal kell konzultálnunk.

A lézer sem tökéletes

Legyenek bármilyen népszerűek és hatásosak a lézeres kezelések, kering róluk néhány tévhit. Az egyik az, hogy az eredmény azonnali. Ez nem feltétlenül igaz. A bőrnek a kezelés után bizony akár 10 napos regenerációra is szüksége van, addig a kezelt felület vörös és gyakran fájdalmas lehet. A sötétebb árnyalatú bőrön akár égésnyomok is keletkezhetnek.

Nem csak kívülről

A drága krémek, kencék, kezelések nem oldják meg az összes bőrproblémát. Nagyon fontos a megfelelő táplálkozás is. Vízben és rostban gazdag gyümölcsök fogyasztásával belülről is ápolható a bőr. Ezek a finomságok egészséges színt adnak a bőrnek és belülről hidratálják. Az antioxidánsokban gazdag zöld tea is szépít, fiatalít.

Csak meggyőződéssel

Számos egészen kiváló kozmetikai kezelés közül választhatunk. Arckezelések, testkezelések, fiatalító eljárások. Azonban ne higgyünk el mindent. Győződjünk meg arról, hogy az ígért végeredmény legalább 60 százalékban garantált. 100 százalékos ránctalanítást, bőrfeszesítést nem ígérhet felelősen egyik eljárás sem. Ne legyenek illúzióink. Természetesen érdemes kipróbálni a különféle kezeléseket, hiszen a legtöbbje valóban hatékony, de csodát ne várjunk semmitől.

