Intézményeknek mutatkozott be a Digitális Bíróság

Korszakváltás és munkamódszer váltás zajlik a magyar bírósági szervezetben – emelte ki megnyitójában az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese a Bíróságok a digitális univerzumban című, háromnapos esemény első napján.

Dr. Gyarmathy Judit hangsúlyozta: a fejlesztésekkel egyrészt a bírósági munka megkönnyítése a cél, másrészt azonban a versenyképesség javítás, hiszen ebből a szempontból nem mindegy, milyen gyorsan jegyeznek be például egy céget a cégbíróságon, vagy milyen ütemben zajlanak a bírósági eljárások.

A program a bírósági digitalizáció történetének bemutatásával folytatódott. Dr. Lódi Petra, az Elektronikus Eljárások Főosztályának bírája az elektronikus hozzáférés kapcsán elmondta: míg 2011-ben csak a cég ügyekben volt elérhető az elektronikus kommunikáció, ma minden ügyszakban jelen van – írja a Magyarország Bíróságai.

Olcsóbb és hatékonyabb

A távmeghallgatással kapcsolatban elhangzott: 9 hónap alatt több mint 2 ezer távmeghallgatást végeztek a bírák, amely az idő és a költségmegtakarítást mellett biztonsági szempontból is kiemelt jelentőségű.

Dr. Antal Veronika az Ítélkezést Támogató Rendszer fejlesztéseit mutatta be, hangsúlyozva: nem csak a bírósági szervezeten belül élhetnek az ügyfelek a fejlesztés előnyeivel. Az anonimizált határozatokhoz való egyszerű hozzáférés például egy egyetemi kutatás vagy egy adóhatósági eljárás során is nagy könnyebbséget jelenthet.

Dr. Kapitány Attila a KÖFOP projekt elemeit mutatta be. A modern, webes ügykezelési rendszerről szólva elmondta: a rendszernek komoly biztonsági háttere van, az ügy alapadatai mellett pedig lehetőséget nyújt például a pertartam kiszámolására, a befizetések lekérdezésére, de egyszerűbbé válik az ügykezelés akkor is, ha egy másik bíróságról kerül át az ügy.

Havi ötszáz távmeghallgatás

Az előadásokat követően a program résztvevői élesben nézhettek meg egy távmeghallgatást. A Magyar Igazságügyi Akadémián kialakított tárgyalóteremből egy BV intézetet kapcsoltak, és bemutattak, hogyan zajlik egy ilyen kihallgatás. A résztvevők hallhattak azt is, hogy a büntetés végrehajtási intézetben eleve pozitív volt a rendszer fogadtatása, olyannyira, hogy folyamatos az igény a via videó alkalmazásának bővítésére, a meghallgatások pedig napi szinten jellemzőek.

Dr. Péter Zoltán az OBH főosztályvezető helyettese a bemutatón elmondta: az első hónapban 15 távmeghallgatás volt, mára egy hónap alatt az 500-at is meghaladja. A rendszer egyébként videokonferencia formájában távoktatásra is használható, erre is volt már példa.

Az esemény résztvevői a beszédleíró szoftver működését is megismerhették, a bemutatón kiderült: ki a gyorsabb, a gép vagy az ember.

A Bíróságok a digitális univerzumban című rendezvény első napján a hazai egyetemek és a NAV vezetői, képviselői vettek részt. A következő napokban többek között az ORFK, a Belügyminisztérium, a BVOP, a Miniszterelnökség és az ügyvédi kamara képviselői is megismerhetik a digitális bíróság fejlesztéseit.

