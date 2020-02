Döbbenetes tablettel rukkolt elő a Huawei

A MatePad Pro a világ első vezeték nélküli töltéssel rendelkező táblagépe lett. 5G-képes verzióban is érkezik.

Igazából már a Mate Xs készülékkel egyszerre bemutatta a kínai óriásvállalat, csak a hajlítható készülék 999 990 forintos ára fölötti meglepődés akkor elsöpört minden további élményt.

Pedig a szintén nem éppen olcsó tablet is érdekes darab: az új, 5G-képes verzióban is kapható csúcskategóriás készülék kiemelkedő képernyő-test arányú kijelzőjével, a vállalat legerősebb, Kirin 990 csúcsprocesszorával – és a tabletek között elsőként – vezeték nélküli töltéssel érkezik a boltok polcaira. A MatePad Pro számos innovatív funkcióval, többek közt többképernyős móddal, valamint applikáció és képernyőmegosztással is segíti a multitasking-használatot, illetve az eszközök és felhasználók közötti egyszerű fájl- és információcserét.

Keskeny káva, hatalmas képernyőtest – lenyűgöző mozi

Ami a Full View kijelzőt illeti, a készülék

a világ legnagyobb, 90 százalékos képernyő-test arányával rendelkezik,

a 10,8”-os és 16:10-es arányú kijelzőt 4,9 mm-es ultravékony káva keretezi. A magnéziumötvözetből készült keret miatt a tablet egyszerre könnyű és tartós. A MatePad Pro 5G lekerekített élei és unibody dizájnja – amelyben az antennák a középső keretbe és a hátlapba lettek ágyazva – letisztult és minimalista kinézetet kölcsönöz a készüléknek.

A Huawei MatePad Pro kijelzője 2K QHD technológiára képes, amely 2560 x 1600 pixeles felbontást garantál 280ppi-s pixelmélységgel párosítva. A Huawei ClariVu technológiájának köszönhetően az erőteljes hardver egyszerre biztosít valósághű színeket és éles részleteket. A házimozi rendszerekéhez hasonló hangzásélményről a Harman Kardonmal együttműködésben készült, 3D sztereo hanghatásokat is kezelő Histen 6.0 hangszóró gondoskodik.

MatePad Pro, multitasking két jó barát

A Huawei Share lehetővé teszi a többképernyős együttműködést, így a fájlok drag-and-drop módszerrel egyszerűen mozgathatók az okostelefonok és a tabletek képernyői között. A perifériás megosztási funkcióval a felhasználók úgy tudnak az okostelefonjukon írni, hogy arra a tablet billentyűzetét és képernyőjét használják, de a telefonra lementett zenét is le tudják játszani a tablet hangszóróján. Ez még nem minden: a megoldással felvehetik telefont, vagy válaszolhatnak üzenetekre közvetlenül a tabletről, sőt fel is oldhatják vele az okostelefont.

A Multi-Ablak funkció használatával egyszerre akár három alkalmazás is futtatható a megosztott képernyőn, a Huawei App Multiplier megoldásnak köszönhetően a felhasználók akár egyetlen appot is két képernyőre oszthatnak, a megosztott képernyők méretét pedig igény szerint szabhatják testre.

A Huawei március végéig a megközelítőleg háromezer alkalmazást szeretne kompatibilissé tenni az App Multiplier számára.

M-Ceruza és Mágneses Billentyűzet a munka hőseinek

A MatePad Pro 5G támogatja a Huawei M-Pencil csatlakoztatását is. A készülék a 4096 különböző szintű nyomásérzékenységnek, a satírozást is lehetővé tevő döntött tollvég funkciónak – ez külön szoftvert kíván –, köszönhetően hihetetlen pontosságot, gyorsaságot biztosít az intelligens ceruza használójának. A ceruzát a készülékre helyezve pedig automatikusan elindul a Bluetooth kapcsolat és a mágneses töltés.

A tablet továbbá Bluetooth-on keresztül összekapcsolható a Huawei – külön megvásárolható – mágneses billentyűzetével is. A billentyűk közötti 1.3 mm-es távolság kényelmessé teszi felhasználója számára a gépelést, míg a Shift-gomb dupla leütése gyors elérést biztosít a Huawei Share alkalmazáshoz, így a multi-képernyős együttműködés pillanatok alatt rendelkezésre áll.

Brutál teljesítmény a Kirin 990 5G-vel

A Huawei MatePad Pro 5G-képes verziója a gyártó legújabb Kirin 990 5G chipkészletét (SoC) használja, és ezáltal nyújt megnövekedett teljesítményt, valamint maximális élményt is a felhasználójának a mindennapokban. A készüléket, amelynek processzora akár 2,86 GHz-es teljesítményre képes, három-rétegű CPU-val szerelték fel, amely két nagyobb, két közepes és négy kisebb magból áll.

A 16-magos Mali-G76 GPU nagyban növeli a teljesítményt és az akkumulátor üzemidejét a zökkenőmentes játék és szórakozási élmény érdekében. A kétcsatornás, 8GB-os LPDDR4X RAM-nak köszönhetően a tablet rendkívül gyorsan futtatja az appokat, az iparág első ultrasűrű 3D grafén hűtőrendszere, amelyet a mesterséges intelligencia támogat, pedig még nagy igénybevétel esetén sem hagyja túlmelegedni a készüléket.

A világ első vezeték nélkül tölthető tabletje

A megnövelt teljesítményhez erős akkumulátorra van szükség, ezért hosszú üzemidőt biztosító, nagykapacitású, 7250 mAh-ás akksival szerelték fel. A készülék a Huawei 40W-os szupergyors töltési technológiájával is használható, amellyel rendkívül gyorsan feltölthetik tabletjüket a felhasználók. Ráadásul a tabletek között szintén világelsőként a vezeték nélküli és fordított vezeték nélküli töltést is támogatja.

Kistestvére is sokat tud, és még több színben érkezik

A MatePad Pro nemcsak 5G, hanem 4G-képes verzióban is a boltok polcaira került. A kistestvér szintén a Kirin 990 chipkészletet kapta, és ugyanúgy támogatja az eszközök közötti, többképernyős együttműködést is.

A Huawei MatePad Pro áprilistól konfigurációtól függően 599 eurós ártól (azaz ma egy az egyben átszámítva mintegy 208 ezer forinttól) lesz kapható az ázsiai, európai, orosz, japán és dél-amerikai piacokon.