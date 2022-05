– Talán kevesen tudják, hogy nagyban egy szkennernek köszönhető, hogy elindult a Békési Nosztalgia Csoport. Hogyan is kezdődött az évtizedes történet?

– Bő tíz évvel ezelőtt jutottam egy szkennerhez, amivel elkezdtem régi békési fényképeket digitalizálni, számos szép élmény tört elő. Úgy gondoltam, hogy azok is örülnének, ha látnák a fotókat, akik szerepelnek rajtuk. Ezért elkezdtem az interneten megosztani azokat, majd a kedvező visszajelzések hatására létrehoztam egy nyílt csoportot a Facebookon, 2012 áprilisában pedig megszületett a Békési Nosztalgia Csoport. Nagyon sokan aktivizálódtak, rengeteg képet küldtek be a tagok. Régi barátok, szerelmek találták meg egymást.

– A Balaton mellett él, ahol talán sokan elfelejtenék az Alföldet. Ön számára mit jelent Békés, minek köszönhetően erős a mai napig kötődése?

– Szinte minden ember életében akadnak olyan időszakok, különösen fiatalon, amikor dacosan maga mögött akar hagyni mindent. A Balatonnál rokonaink élnek, egyebek mellett ezért is döntöttünk annak idején úgy, hogy a magyar tenger mellé költözünk. Sikerült beilleszkednünk, befogadtak az itt élők, amiért nagyon hálás vagyok, de a gyökerek, a család, a gyerekkori barátok, a gyermek- és fiatalkorom a mai napig a településhez köt, ahogy a békési emberek barátsága, nyitottsága is nagyon fontos számomra. Az ember, amíg nem megy el, nem is tudja, hogy ezek a dolgok mennyire fontosak az életében. Ezért is járok nagyon sokat haza, Békésre. A balatoni környezet pedig valóban gyönyörű, számomra a világ legkülönlegesebb tája azonban a Körös-vidék. Annál soha nem láttam még szebbet, mint amikor a Békésről Gerla felé található erdő felett felkel a nap.

– Említette, hogy a Balatonnál is sikerült jól beilleszkedniük, számos siker övezte az ottani életét.

– Elsőként Balatonlelle mellett, egy Visz nevű kis faluban telepedtünk le, ahol alpolgármester is lehettem. Közben elkezdtem ingatlanközvetítéssel is foglalkozni, elvégeztem a műszaki egyetem ingatlanközvetítő szakát, létrehoztunk egy szakmai szervezetet, Balatonbogláron irodát nyitottam. Néhány éve pedig már értékbecsléssel és adatvédelmi szaktanácsadással is foglalkozom.

– Éppen a napokban jubilál a Békési Nosztalgia Csoport. Mit tart az elmúlt évtized legfontosabb eredményeinek?

– Az elmúlt években mintegy 50 ezer különböző fotót digitalizáltuk, illetve töltöttünk fel a Facebookra. A képek egy jelentős része magánjellegű fotó, de vannak nagy számban olyanok is köztük, amelyek a település múltja, hagyományai és értékei szempontjából kulcsfontosságúak. Nagy eredménynek tartom, hogy az azóta már sajnos elhunyt Török Árpád festőművésznek kiállítást szerveztünk, talán ez volt az alkotó egyetlen saját tárlata. Létrehoztuk a Békés Nosztalgia – Körösvidéki Értékmentő Alapítványt is.

– Alig egy héttel ezelőtt pedig állandó, régi fotókat bemutató szabadtéri kiállítás nyílt a kezdeményezésére Békésen, a Múzeum közben. Hogyan született meg a különleges ötlet?

– A kutyámmal sétáltunk a békési piactól a múzeum felé, és akkor ötlött fel bennem, hogy milyen jó lenne ott egy kiállítást szervezni. Nem sokkal ezután beszélgettünk erről Polgár Zoltán alpolgármesterrel, aki egyeztetett a kérdésben Kálmán Tibor polgármesterrel, és alig két hónap alatt megszülettek a tárlatnak helyet biztosító vitrinek. Ezekben havi rendszerességgel cseréljük majd a régi fotókat, még vannak „gyerekbetegségeink”, de igyekszünk folyamatosan szebbé tenni a tárlatot.



A tárgyakat is gyűjti a csoportjuk

Békési Béla elmondta, a csoport, illetve az alapítvány kibérli az egykori békési Dominó épületét, ahol a régi, már eltűnés szélén álló tárgyi emlékeket őrzik majd.

– Szegényebbek lennénk, ha ezek a tárgyak elvesznének, és bár lehet, hogy lesz kiállítás is belőlük, fő célunk, hogy a következő nemzedékek számára megőrizzük az emlékeket – tette hozzá. A teljesség igénye nélkül a nosztalgiacsoport nevéhez fűződik annak a könyvnek a kiadása is, amely a különleges békési szavakat és kifejezéseket gyűjtötte össze. A munka pedig folytatódik, számos tervük van a jövőre nézvést is.