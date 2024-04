Nincs a közelben kuka? Akkor eldobom itt. Ha rám szólnak, azt mondom, hogy véletlenül kiesett a kezemből. Nem ezen az egy papírzsebkendőn, energiaitalos dobozon múlik a klímaváltozás – próbálom megfejteni, hogy vajon mit gondolnak azok, akik az utcán szemetelnek. Erre jutottam.

A minap több helyszínen is tartottak szemétgyűjtő akciókat, volt ilyen Békéscsabán, a Dobozi úti kerékpárút mentén és Okányban is. Előbbi helyszínen például palackok, fémdobozok kerültek a zsákokba, míg utóbbi helyszínen törött műszaki cikkeket és gumiabroncsokat is találtak.

Egyébként nem csak a szeméttel akad probléma. Vannak olyan területek, ahol lényegében cigarettacsikkekből álló szőnyegen kell lépdelni. Erre is van megoldás. Vass Csaba, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető-helyettese tett közzé a közösségi oldalán egy bejegyzést, hogy az Univerzál előtti területen elkezdték a mentesítést, összeszedik a csikkeket.

A legjobb persze az lenne, ha nem is lenne szükség hasonló kezdeményezésekre. Hogy mi kellene ahhoz, hogy kevesebb hulladék legyen a köztereken? Szemléletváltás – mert nem hiszem, hogy túl nagy kérés a szemetet elvinni a legközelebbi gyűjtőedényig vagy akár haza –, illetve több kuka.

Bár nem lehet minden sarokra kukát tenni, vannak szerintem gócpontok, ahova igen. Ilyen például a Dobozi úti kerékpárút; az Arany János utca eleje – a Tessedik utcai saroknál tele van az út széle, az árok –; Jaminában pedig a Toldi utcai konténerek környékén hevernek a fémdobozok.

Én inkább hiszek abban, hogy a több kuka lesz a megoldás, mint az, hogy az emberek egy részének a mentalitása egykettőre megváltozik. Ha nincs kakitündér, aki összeszedi a felelőtlen gazdák után a kutyáik piszkát, akkor szerintem a kukatündér sem létezik, aki meggyőzi a környezetvédelem fontosságáról a szemetelőket.