Hallottál a kupimanóról? Én eddig nem, de elcsíptem egy beszélgetést egy anyuka és a kislánya között, akik pont róla beszéltek. Nagyon ijesztőnek tűnik ez a teremtmény. Ha a gyerek nem tesz rendet a játékai között, akkor jön, és elviszi, eltünteti azokat, amelyek a nap végén nem kerültek a helyükre. A kislányban teljesen jogosan felmerült, hogy be kellene zárni az ajtót, és akkor nem tud bemenni a kupimanó, de az anyuka szerint ez a lény annyira veszélyes, hogy a kulcslyukon keresztül is bejut a lakásba. Nálam is előfordul, hogy kupleráj van az asztalomon, azonban eddig nem vettem észre, hogy a manó bármit is elvitt volna. De úgy tűnik, hogy az anyuka ennyire sem tart rendet otthon, ha ilyen komoly tapasztalatai vannak a kupimanóról.