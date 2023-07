Fahéj, tejeskávé, sós karamell... Hm, ezek lehetnének a reggeli lattém összetevői is – ez esetben azonban falfesték színeket takarnak a fantázianevek. Nem volt kis munka a lakás színeinek kiválasztása, és többek között ezek az árnyalatok is versenyben voltak, szorosan a Csendes eső, a Lágy ölelés, a Mandulakrém vagy a Tejszínhab mellett. Végül az döntött, hogy melyik árnyalat illik majd a legjobban a konyhacsempéhez, ami tiszta fehér, krémfehér vagy gránitszürke lesz. A lakásban végül a Malibu, a Sziklaszirt és a Tiszta fehér színek győzedelmeskedtek, persze egyéb, kiegészítő árnyalatok mellett, mint például a Gyöngypor. Ezekből a fantázianevekből könnyedén lehetne egy kis verset is írni.

Hiszek abban, hogy a színek hatással vannak a hangulatunkra, mindemellett az egyéniségünket is kifejezik. Számomra nagyon fontos, milyen környezetben vagyok, így az sem mindegy, hogy amikor hazaérek, mennyire érzem a szobákat magaménak, mennyire otthonosak a terek. Albérletben persze korlátozottak a lehetőségek, de pont a dekoráció tud sokat dobni az összhatáson.

Van egy mondás, ami így szól: annak építsd a házadat, aki vagy, ne annak, aki lenni szeretnél! Ezt különbözőképpen lehet értelmezni, lehet vele egyet érteni vagy nem. Én viszont – amellett, hogy nemcsak a trendek, hanem a jelenlegi ízlésem szerint formálom a lakást – fenntartanám a változás, változtatás lehetőségét is. Így az új kis „birodalom” felkészülten várja majd haza azt embert is, aki holnap leszek.