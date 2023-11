Mesterséges intelligencia. A legtöbben, ha meghallják ezt a kifejezést, akkor a Chat GPT jut eszükbe. Nem is tévednek, azonban sokkal több formában jelen van az életünkben az AI (Artificial Intelligence), mint gondolnánk. Ignácz József szakértővel volt szerencsém egy podkaszt-beszélgetést készíteni: sokban egyetértettünk, de szerencsére több félelmemet is sikerült eloszlatnia.

A AI az alapja a különböző algoritmusoknak, amelyek például az internetes tevékenységeinkből tanulva olyan tartalmakat ajánlanak nekünk, amelyek érdekelhetnek bennünket - így van ez a közösségi oldalak, a zenei alkalmazások vagy a legismertebb videómegosztó oldal esetében is. És persze a különböző robotizált folyamatok is ezt a technológiát veszik alapul.

Ez azonban csak a jéghegy csúcsa. Ijesztő, hogy ma már néhány szóból le lehet klónozni egy ember hangját, és elmondatni vele bármit, vagy egy arcképből létrehozni egy dermesztően valósághű - de hamis - fotót az adott személyről. A szoftver nagyon sokban hasonlít az emberi agyra, például abban, hogy "ő" is tapasztalatból táplálkozik - de óvatosan a megszemélyesítéssel, hiszen még nem ébredt öntudatára, és ahogy a szakember megnyugtatott, nem is biztos, hogy ez valaha is megtörténik.

Ignácz József az AI hatásait összegezve elmondta, annyira jó vagy rossz ez a technológia, amennyi jó vagy rossz az az ember, aki használja. Pozitívumként kiemelte, szerencsére az emberek egyre jobban kételkednek, ami ebből a szempontból szerencsés tendencia.