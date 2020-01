Megtalálták az edződuó utódját

Az Ekker Attila, Futaki Krisztián edzőpáros távozásával új tréner után kellett néznie a megye egyes Szeghalmi FC vezetésének.

A megoldást a fiatal tréner, Hajdu Csabában látják, akivel megszületett a megegyezés.

– Most egyeztünk meg a 36 éves helyi szakemberrel, akivel hosszabb távra tervezünk – tájékoztatta lapunkat Hegyesi László, a Szeghalmi FC elnöke. – A fiatal tréner az elmúlt tizenkét évet a Füzesgyarmati SK-nál töltötte, dolgozott másod-, és erőnléti edzőként is – mutatta be röviden Hajdu Csabát a klubelnök.

A szeghalmi tréner csütörtökön már be is mutatkozott a csapatnak, megtartotta első edzését.

– A játékosállományban egyelőre kevés változás van, jelen állás szerint a kulcsemberek maradnak – tért át a csapatra a klubvezető. – Egyedül az éllovas Körösladány együttesében továbbjátszó 29 éves védő Boros Ádám és a Békéscsaba kettes csapatához igazoló kapus, Démusz Dominik (21) nem folytatja nálunk, míg a 22 éves támadó, Vass Andrást külföldi munkavállalása miatt kell nélkülöznünk. Három-négy játékost még igazolnánk, főként a támadószekcióba.