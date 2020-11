Idei első hazai mérkőzését is behúzta a Békéscsabai RSE

Győzött a Swietelsky-Békéscsabai RSE a MTK Budapest csapata ellen.

Swietelsky-Békéscsabai RSE–MTK Budapest 3:0 (15, 13, 18)

Röplabda Extraliga női mérkőzés, Békéscsaba, zárt kapuk mögött. V.: Jámbor, Csizmarik. Békéscsaba: Vander Weide 12, Pekárik 4, Drpa 14, Glemboczki 10, Grudina 7, Koseková 1. Cs.: Molcsányi, Kertész. Vezetőedző: Tóth Gábor. MTK: Szerencsés-Miklai 4, Papp O. 10, Vezsenyi 9, Godó 5, Kilyénfalvi 4, Durst. Cs.: Szalai A. (liberó) Berkó, Dani, Császár 2, Lesi. Vezetőedző: Leiszt Máté.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 4:3, 9:8, 11:13, 20:13, 24:15. 2. szett: 6:2, 9:3, 14:6, 19:9, 23:13. 3. szett: 0:3, 6:6, 8:7, 14:10, 20:14, 23:15.

Szűk két hónapot kellett várni a békéscsabai röplabda-csapatnak a hazai bemutatkozásra, igaz még mindig nem a jól megszokott helyszínen, a városi sportcsarnokban, hanem a vadonatúj, ám nem feltétlenül éles meccsekre tervezett Békéscsabai Röplabda Akadémián, fájdalom, hogy a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött. A hazaiak benevezték a pénteken leigazolt volt MTK-s, legutóbb Kaposváron szereplő 18 éves centert, Szatmári Lillát. A csabaiak hibátlan szakaszt futnak eddig az Extraligában, hiszen mind a nyolc idegenbeli összecsapásukat megnyerték. A kilencedikre készültek, immáron Békéscsabán.

Szorosan alakult az első szett első harmada, aztán Vander Weide és Drpa eredményességének köszönhetően három ponttal meglépett a Békéscsaba. A fővárosiak azonban összehoztak egy 4:0-s sorozatot, a csabaiak azonban nem estek pánikba és egy hosszú széria következett, nyolc egymást követő pont. Leiszt Máté, az MTK trénere kétszer is időt kért, elkezdett cserélgetni, ám Drpáék extramegoldásaira nem volt válasza az MTK-nak. A játszma lezárása a csabaiak amerikai játékosára várt, aki nem is húzta sokáig, pontot ért a támadása.

Határozottan kezdte a második felvonást a Békéscsaba, bár a legelső pontokat az MTK „szerezte”, érdekes módon a legrutinosabb játékosuk, a volt válogatott Szerencsés-Miklai Zsanett szaladt bele sorozatosan rontásokba. Glemboczki percei következtek, aki gyors egymás után három akciót is ponttal fejezett be. A vendég kék-fehéreknél a békéscsabai nevelésű Godó Panna, valamint Papp Orsolya próbálta a lépést tartani a hazaiakkal. A csabaiaknál a csapatkapitány Pekárik Eszter is bekapcsolódott a pontgyártásba, előbb egy szép ütéssel, majd egy roppant hasznos blokkal. Nagyon összehangoltan röplabdázott a bajnokságot vezető BRSE, hol egy tűpontos Drpa-kereszt, hol egy Grudina-féle centertámadás lohasztotta le a vendégek maradék lelkesedését. Leiszt edző a második időkérését is kihasználta, a másodikat követően aprócska lépésekkel próbáltak felzárkózni, de Kosekováék uralták a mérkőzést. Vander Weide ászt érő nyitása játszmalabdát ért, majd Vezsenyi széles labdája tett pontot a második felvonásra.

Kissé álmosan kezdte a 3. szettet a BRSE, egy darabig az ellenfél hátát nézték, amely szeretett volna némi kellemetlenséget okozni vendéglátójának. Nem tartott sokáig a budapestiek öröme, gyorsan eszmélt a Csaba. A meccs leghosszabb labdamenetét Vander Weide zárta le egy ejtéssel és ezzel először vezetett először a szett során két ponttal a BRSE. 14:10-nél ismét az MTK edzőjének volt mondanivalója, de minden hiába, mert Glemboczkiék remek formában röplabdáztak és biztosan haladtak céljuk megvalósítása felé. A fantasztikusan teljesítő Drpa juttatta mérkőzéslabdához a Békéscsabát, majd a negyedik meccslabdát is a szerb játékos használta ki.

A Békéscsaba kevés hibával, úgy hozta a szombat esti mérkőzést, hogy az MTK-nak még szettet sem engedélyezett.

Tóth Gábor: – Igyekeztem megtisztelni az előző csapatomat azzal, hogy a lehető legalaposabban felkészültünk belőlük. Lendületes játékkal magabiztos győzelmet arattunk. Leiszt Máté: – Gratulálok a Békéscsabának! Van hiányérzetem a mai mérkőzés után. Nem tudtuk azt a teljesítményt hozni, amit az elmúlt hetekben. Sokszor fegyelmezetlenek voltunk azokban a taktikai dolgokban, amiket megbeszéltünk, így a Békéscsaba könnyed győzelmet tudott aratni felettünk.