Az Előre már a múlt héten elérte az alapcélját azzal, hogy megnyerte a bajnokságot, az igazi kihívást most már egyértelműen az NB II.-es osztályozó jelenti, ennek szellemében próbálják tenni a dolgukat a pontvadászatból hátralévő hetek során. Vasárnap az újonc Szeged II. gárdáját fogadják, a papírforma egyértelműen mellettük szól.

Raducu Sorin játéka bizonytalan az erzsébetvárosiak otthonában. Fotó: Kovács-Goda József



Csató Sándor, az Előre vezetőedzője: – Úgy terveztük, hogy az évad végén rotáljuk majd a keretet, hogy az osztályozóra minél frissebb legyen valamennyi játékosunk. Ezt most az élet elvégzi helyettünk, hiszen sok a sérültünk, Pusztai Andrásra pedig az eltiltása miatt nem számíthatunk a szegediek ellen. Igyekszünk pozitívan szemlélni a helyzetet, hiszen ezáltal mindenkit versenyben tudunk tartani az utolsó hetekben is. Aktuális ellenfelünk a bennmaradásért harcol, de nem feltétlenül az idei eredménysora miatt, játékban ugyanis nagyot fejlődött. Sok fiatalt szerepeltet, a támadószekciójában pedig komoly potenciál van. Nekünk hazai pályán bizonyítanunk kell, hogy mi vagyunk a jobb csapat. Nem szeretnénk kisiklani, minden győzelem tovább építi az önbizalmat, melyre nagy szükségünk lesz a sorsöntő párharcnál.



A tavasszal még nyeretlen Füzesgyarmat vendége a középcsapatnak számító Monor lesz vasárnap délután. A sárrétieket a jelek szerint semmi nem menti meg már a kieséstől, ezzel együtt matematikailag még van esélyük a bennmaradás kiharcolására, ám ennek érdekében már nem hibázhatnak és a sorsuk így sem a saját kezükben van.

Szabados Tamás, a Füzesgyarmati SK vezetőedzője: – A Monor taktikailag és fizikálisan is jól felkészített csapat, ezért is vár roppant nehéz kilencven perc ránk. Sajnos különböző okok miatt tovább szűkült a meccskeretünk, mivel jócskán lesznek hiányzóink, míg Szabó Bence öt sárga lapja miatt hagyja ki a találkozót. Pozitívumként értékelhettük több ember előző heti teljesítményét. Bízunk benne, hogy ezt át tudják menteni, és a támadó harmadban is hatékonyabbak, élesebbek leszünk. Szeretnénk elérni azt, hogy amíg matematikai esélyünk van, a gondjaink ellenére küzdjünk tisztességgel.



Komoly hétvégi erőpróba vár a körösladányi csapatra, melynek a második helyen tanyázó, ám az idény finisére visszaeső Erzsébeti SMTK otthonában lesz jelenése. Amennyiben életben szeretné tartani az érmes reményeit, bravúros eredményt kell elérnie és vélhetően nem csak a „Liza” ellen, de az évad valamennyi hátralévő találkozóján.

Ekker Attila, a Körösladány MSK vezetőedzője: – Függetlenül attól, hogy sikerül-e dobogón végezni, vagy sem, Körösladány városa büszke lehet arra, ahogy szerepel a csapata, mivel egy minőségi klub épült föl, amely országos szinten elviszi a település jó hírét. Bennünket természetesen kötelez a jó szereplésre, hogy hazai pályán rendre népes közönség előtt játszhatunk, illetve sok szurkoló idegenbe is hűségesen követi a gárdát. Eddig sem voltak könnyű mérkőzéseink, a lehetőségek tudatában több vesztenivalója az ESMTK-nak lesz vasárnap. Természetesen amíg van esélyünk a dobogóra lépésre, addig mindent el is követünk ennek érdekében. Aktuális ellenfelünk hasonlóan gondolkodhat a második helye kapcsán, bizonyára szeretné megtartani azt, ha már év közben stabilan őrizte. Mi azon leszünk, hogy mindét csapat számára kiélezzük a bajnokság finisét. Az évad végére megszaporodtak a sérültjeink: Czirok, Raducu és Szilágyi küszködik különböző egészségügyi problémával, Kovács Zsoltra pedig már nem számíthatunk a bordatörése miatt.

A 28. forduló programja. Május 12., vasárnap, 11.00: Kecskeméti TE II.–Szolnoki MÁV FC, Bp. Honvéd II.–Ceglédi VSE. 17.00: Erzsébeti SMTK–Körösladány MSK, Békéscsaba 1912 Előre–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II., Füzesgyarmati SK–Monor SE, Martfűi LSE–Pénzügyőr SE, FC Dabas–Hódmezővásárhelyi FC, BKV Előre–Vasas FC II.