Nagyné Kerekes Anikó, a Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda igazgatója sorolta: a Körösök Völgye Natúrpark Egyesületnek köszönhetően társasjátékoztak a gyerekek. Az óvodapedagógusok segítségével madarakat és fákat színeztek, egy madarakkal teli fát alkottak, illetve egy ügyességi játék során gólyaként békákat fogtak. Barcsay Andrea békéscsabai fazekas, népi iparművész útmutatása alapján kis madarakat készítettek. A városfejlesztési cég szakemberei pedig egy környezetvédelemmel kapcsolatos filmet vetítettek le számukra, illetve játszottak velük.

Alkottak és társasjátékoztak a Penza lakótelepi óvodában a gyerekek a madarak és fák napja apropóján. Fotó: Licska Balázs

A szakember elmondta, hogy mind a Penza lakótelepen, mind a Dr. Becsey Oszkár utcában a gyerekek nevelése során hangsúlyt kap a környezetvédelem. Mindkét óvoda zöld, hiszen sok fával rendelkezik, a fákon pedig madarak fészkelnek. Arra ugyancsak figyelnek, hogy meg is őrizzék ezt a szép környezetet, ebben kapnak támogatást a fenntartó önkormányzattól.

A madarak és fák napja alkalmából életre hívott, óvodásoknak szóló eseményt az OTP támogatta. Lövei Roland békéscsabai fiókvezető elmondta, hogy egy program keretében pályáztak és nyertek, így tudták támogatni a Penza lakótelepi óvodát és a gyermekeket. Madáretetőt és bele madáreleséget hoztak, színes ceruzákkal és gyurmával érkeztek, hogy a kicsik számára kreatív foglalkozásokat szervezhessenek. Hozzátette: évek óta fut az önkéntességről és helyi értékről szóló program, és rendszerint óvodákat segítenek, volt, hogy udvart tettek rendbe, hogy fákat ültettek.

A rendezvényen részt vett Szarvas Péter polgármester is, aki elmondta, hogy az óvodásoknál is el lehet kezdeni a szemléletformálást, hogy meg kell óvni a környezetet, hogy minden telhetőt meg kell tenni a madarakért és a fákért. Erre, a természettel való foglalkozásra kiemelt figyelmet fordítanak mindegyik békéscsabai óvodában, köszönhetően az óvodapedagógusoknak. A madarak és fák napja kapcsán megjegyezte, hogy sok vers foglalkozik a madarakkal és a fákkal. Ezt bizonyították is az óvodások azzal, hogy elszavalták Móra Ferenc A cinege cipője című versét.