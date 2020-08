Árpád Bársony Birs az ország tortájában is

A békéscsabai főzde prémium pálinkája az ízkombináció egyik legfontosabb eleme a Hisztéria Cukrászda remekében.

Hogyan került a békéscsabai Árpád Prémium Bársony Birspálinka a tápiszecsői Hisztéria Cukrászda Curiositas elnevezésű, idei országtortájába? A válasz egyszerű: a tulajdonos Ipacs Balázsnak a kedvence, Füredi Krisztián mestercukrász pedig öntött belőle. A kóstoláskor mindenki poharába, de azért hagyott a tortába is.

Mint arról már hírt adtunk, kedden a Parlamentben hirdették ki a Magyarország tortája verseny eredményét, a Curiositas nyert. Latinul kíváncsiság, magyarul izgalmas, újszerű, ez a kuriozitás. A torta különlegessége, hogy a prémium hozzávalók között Árpád Prémium Bársony Birs pálinkát is tartalmaz.

Ipacs Balázsné, a családi tulajdonban lévő Hisztéria Cukrászda hölgytagja elmondta, nem véletlenszerűen nyúlt mestercukrászuk a békéscsabai Árpád Pálinka Manufaktúra birspálinkájához.

– Régóta ismerjük és kedveljük az Árpád-pálinkákat – hangsúlyozta. – Elismerésünk illeti őket, hogy a főzdékben leggyakrabban cefrézett gyümölcsök mellett igazi kuriózumnak számító, akár vadon termő gyümölcsökből is készítenek pálinkákat.

Füredi Krisztián kiemelte, a cukrászdában nagyon jó kollektíva alakult ki. A csapat nagyon kedveli a bográcsozást és a jó pálinkát. Utóbbiról az Ipacs család gondoskodik, nekik nagy kedvencük az Árpád Bársony Birs, így nála sem volt kérdéses, hogy ez kerüljön a tortába is. A birsalma, mint gyümölcs már régóta izgatta a fantáziáját, hiszen nagyon nehezen feldolgozható, és nyers állapotban fogyasztva nem igazán élvezhető, így igazi kihívás a cukrászok számára. A megoldást végül egy francia cég birsalmapüréje és kompótja, valamint az Árpád Prémium Birspálinka jelentette.

Ifj. Nagy Árpád, az Árpád Pálinka főzőmestere kiemelte, a legillatosabb, legfűszeresebb, parfümös-gyümölcsös prémiumsorozatukba tartozik a birs, ami a férfiak mellett a hölgyek nagy kedvence is. A süteményeken kívül húsételek ízesítésénél is használják. A főzőmester is szereti a birsidőszakot, mert ilyenkor a főzdét a gyümölcs páratlan illata lengi be.

Rajki István békéscsabai cukrászmester sikerrel pályázott az országtorta elkészítésére, és már beszerezte hozzá az eredményhirdetés után az Árpád Pálinkatanyán a prémium birset. Elmondta, augusztus 19-étől készítik és árusítják is a Curiositast a a megyeszékhelyi, Kálvin utcai cukrászdájukban, valaminmt a csabai és a gyulai vásárcsarnokban.

Az Árpád Pálinka, Árpád Pálinkatanya elérhetőségei: Békéscsaba, Kisrét 92/2. (mezőmegyeri út), telefon 66/325-859, 30/998-4032. E-mail: [email protected], honlap: arpadpalinka.hu. Web-shop: shop.arpadpalinka.hu