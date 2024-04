„Mindig nagy öröm számunkra, ha egy új SPAR üzlet nyílik, hiszen ez azt is jelenti, hogy még több helyen találkozhatnak a vásárlóink a vállalat magas minőséget képviselő termékeivel, másrészt újabb munkatársakat köszönthetünk a csapatunkban. Legújabb beruházásunk révén Békéscsaba szívében vehetnek mától új szupermarketet birtokba a békési vármegyeszékhely és vonzáskörzetének lakói. A beruházás során a korábbi üzlethelyiség megújult: vonzóbb, korszerűbb és energiatakarékosabb lett. Az üzlet 17 új dolgozónak biztosít megélhetést” – ismertette Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Békéscsaba belvárosában, az Andrássy út 3-5. szám található üzlet korábban is kereskedelmi egységként működött. Az 540 négyzetméteres eladótér a SPAR legújabb belsőépítészeti koncepcióját követi, megőrizve a meglévő bútorokból mindazt, amelyek illeszkednek az új megjelenésbe. A bejárat mellett található zöldségosztály után a pékáru-részleg következik. Ezt követően a kiszolgálópultok, majd a frissáru-hűtők és gondolák érintésével juthat el a vásárló a pénztárakig. A szupermarket széles áruválasztékában a hazai családi és kisvállalkozások által előállított élelmiszerek, a kényelmi és SPAR márkatermékek, valamint az egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó árucikkek is helyet kaptak. Az átalakítás során az energiahatékonyságra is figyelmet fordított a vállalat: az eladótér világítását a korábbiaknál jóval takarékosabb LED-lámpákkal oldották meg.

Az áruház címe és nyitvatartása:

5600 Békéscsaba, Andrássy út 3-5.

H-P: 6:00-20:00

Szo: 6:30-17:00

V: 7:00-14:00