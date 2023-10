Milyen szakmai asszisztensi pozíciók érhetőek el Veszprémben?

A veszprémi álláslehetőségek böngészése során megannyi asszisztensi pozícióval lehet találkozni. A VeszpremAllas.hu kínálatában például rendszeresen felbukkannak ilyen jellegű lehetőségek. Legutóbb értékesítési területre kerestek asszisztenst a portálon keresztül, egészen pontosan értékesítési ügyfél kapcsolattartó munkakörbe. Az ilyen és ehhez hasonló pozíciókban az alapvető feladatot természetesen az ügyfélkapcsolatok építése és ápolása jelenti. Ez magában foglalja az ügyfelek igényeinek megértését és az azokra való reflektálást.

A munkakör betöltőinek feladata továbbá az információszolgáltatás is a munkáltató cég termékeivel/szolgáltatásaival kapcsolatban, valamint a felmerülő kérdések átfogó és részletes megválaszolása. Ezenkívül piackutatást is végeznek, illetve felkutatják és kapcsolatba lépnek új potenciális ügyfelekkel. Mindemellett pedig aktívan támogatják a kereskedelmi tevékenységeket, többek között PR anyagok elkészítésével vagy akár a közösségi médiafelületek kezelésével.

A VeszpremAllas.hu kínálatában gazdasági asszisztens állás megjelenésére ugyancsak volt már példa. A gazdasági asszisztensek a munkájuk során pénzügyi, illetve számviteli területen töltenek be támogatói szerepkört. Feladataiknak egyik fontos szeletét tehát különböző számviteli tevékenységek teszik ki, beleértve például a számlák kezelését vagy a pénzügyi tranzakciók rögzítését.

Felelősségi körükbe tartozik továbbá a pénzügyi adminisztráció is, azaz dokumentumokat kezelnek, banki tranzakciókat ellenőriznek, valamint pénzügyi kimutatásokat, riportokat készítenek elő, illetve állítanak maguk is össze. Ezenkívül a kapcsolattartói feladatok itt is megjelennek a szállítókkal, a könyveléssel vagy akár a bankkal való folyamatos kommunikáció formájában.

Végezetül pedig a pályázati asszisztens pozíciót is érdemes megemlítenünk, hisz ez a munkakör is szerepelt már a veszprémi állásportál kínálatában. A pályázati asszisztensek azok, akik segítenek a pályázatok előkészítésében, benyújtásában, valamint az azt követő adminisztratív feladatok végrehajtásában. Munkájuk során tevékeny részt vállalnak a költségvetés összeállításában, figyelembe véve a tervezett kiadások és bevételi forrásokat.

Állandó kapcsolatban állnak a pályázati szervezetekkel, és gondoskodnak arról, hogy minden szükséges információ és dokumentum célba érjen. Felelősségük lehet továbbá különböző jelentések elkészítése is, amelyben bemutatják a projekt végrehajtását és eredményeit a támogató szervezeteknek. Mindemellett pedig figyelemmel kísérik az egyes új potenciális pályázati lehetőségeket.

Pályázás a szakmai asszisztensi pozíciókra

A VeszpremAllas.hu kínálatában tehát változatos asszisztensi pozíciók közül válogathatnak a látogatók. Ezekhez a munkakörökhöz persze kapcsolódnak bizonyos elvárások is. Általánosságban elmondható, hogy legalább középfokú releváns végzettség szükséges az

esélyes megpályázásukhoz, de olykor a felsőfokú képesítés is követelmény lehet. Asszisztensi pozíciókról lévén szó, a tapasztalat viszont sok esetben nem elvárás, így akár azok is valós reményekkel jelentkezhetnek, akik most indítanák el a karrierjüket az adott területen.

Az alapvető szakmai ismeretek ugyanakkor elengedhetetlenek, ahogy jellemzően a felhasználói szintű számítógépes tudás is, különös tekintettel az MS Office programokra. Ezenkívül gyakori követelmény még a vállalatirányitási rendszerek (pl. SAP) használatában szerzett jártasság, illetve olykor a kommunikációképes idegennyelv-tudás is. A személyes tulajdonságok kapcsán pedig jellemzően a pontosság, a precizitás, a munkára való igényesség, valamint a kiváló kommunikációs- és problémamegoldó képesség bír kiemelt fontossággal.