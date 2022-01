Az egészségügyi intézmény februárban új akciókkal, gyűjtésekkel és a már megszokott extra napokkal várja látogatóit. Február 1 és 19 között alkalmassági akciót hirdetnek a Plazma Centerben, melynek részeként mindenki, aki alkalmassági vizsgálatra érkezik a centrumba az időszak alatt, a megszokott 3000 forint helyett most 5000 forint kifizetésben részesül sikeres alkalmassági vizsgálatot követően.

Ez azonban még nem minden, ugyanis, ha február 8-a és 28-a között az alkalmassági vizsgálatot követően, valaki az első plazmaadását is teljesíti, az 15 ezer forint juttatást kap, így tehát februárban egy alkalmassági vizsgálattal és egy plazmaadással 20 ezer forint is hazavihető.

Ezen felül a februári első plazmaadók között egy tabletet is kisorsolnak majd, továbbá ha a plazmaadók egy extra napra időzítik első adásukat, akkor plusz segítségnyújtásban és plusz kifizetésben is részt vehetnek.

A békéscsabai Plazma Center a tavalyi évben közel 2 millió forint értékben támogatta a békéscsabai, illetve megyei alapítványokat, egyesületeket. Több, mint 12 szervezet munkáját és működését sikerült segíteni a tematikus extra napoknak köszönhetően. Az egészségügyi intézmény célja, hogy a jövőben is minél több adománnyal támogassa a megyében élőket.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy februárban ismét két gyűjtési akcióval készülnek. Az első akció február elsejével veszi kezdetét és február 24-ig tart. A kezdeményezés célja, hogy a plazmaadókkal közösen a Csabai Állatvédők Khe. számára minél több tárgyi adomány összegyűljön. Az akció időtartama alatt Békéscsabán, a Jókai út 1-19. szám alatt lehet leadni a felajánlásokat. Az állatvédők leginkább magas hústartalmú (min.70%) macska és kutyatápokat, konzerveket, pórázt, kaparófákat, fertőtlenítőszereket és fekhelyeket várnak adományként.

Ha valaki ezen felül is szívesen segítené a Csabai Állatdvédők Khe. munkáját az megteheti 13600/89-es adományvonal hívásával vagy az adó 1% felajánlásával, amelyet a következő 18383128-2-01-es adószám megadásával tehetnek meg. A gyűjtést február 24-én zárják le egy extra nappal, amikor is a plazmaadókat meglepetésekkel és nyereményjátékkal várják a Plazma Centerben.

Február 15-én lesz a békéscsabai Plazma Center 5. születésnapja, amikor is a békési "Más Kép" Egyesület számára szerveznek gyűjtést. A születésnap révén extra meglepetésekkel, igazi party hangulattal készülnek a centrum munkatársai. A békéscsabai Plazma Center immár 5 éve dolgozik azon, hogy segítsék a rászoruló betegek gyógyulását, úgymint a hemofiliásokat, súlyos égési sérülteket, transzplantáción átesetteket, vagy éppen az immunhiányos betegeket. Ehhez azonban nagy szükség van a segítő szándékú lakosokra is. Ezért is fontos, hogy minél többen vegyenek részt az alkalmassági vizsgálaton, hiszen nem mindenkiből lehet plazmaadó.

Az alkalmassági vizsgálat nagyjából egy órát vesz igénybe. Ahhoz, hogy valaki részt vegyen az alkalmassági vizsgálaton szükség lesz személyi igazolványra, lakcímkártyára és TAJ kártyára.

Az alkalmassági vizsgálat során a centrum orvosa egy egészségügyi állapotfelmérést végez személyre szabottan, amely végeztével kiderül, hogy alkalmas-e az illető a plazmaadásra vagy sem. Az alkalmassági vizsgálatra minden esetben időpontot kell foglalni, ezt a +36/70 795-72-95-ös számon vagy a www.plazmacenter.hu oldalon lehet megtenni.