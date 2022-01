Miért nem szabad mindent a modern, okos játékokra bízni?

Habár a technika sok nagyszerű dolgot képes adni, bizony ugyanennyi fontos élményt is elvehet a gyerekkortól. Az Y-generáció volt az utolsó olyan generáció, amely még ezek nélkül jöttek a világra. A tízes éveikben voltak az első olyan tapasztalataik, amelyek a számítógépekhez köthetőek. Ezzel szemben a most született gyermekek szinte már születésük első pillanatában a social média és a számítástechnikai eszközök részévé válnak, ami nemcsak az ingerszintjükre, hanem a társas kapcsolataikra is nagy hatással van.