Márciusig várni kell a kiadós esőre Ausztráliában

Jelenleg az ország keleti partvidékén mintegy száz tüzet tartanak nyilván, amelyeket a hatóságok igyekeznek megfékezni.

Az időjárási előrejelzés szerint

A szolgálat ugyanakkor azt is közölte, több csapadékra lenne szükség ahhoz, hogy véget érjen a három éve tartó szárazság.

Csütörtök reggel Ausztrália egyes régióiban, köztük Új-Dél-Wales államban is esett az eső. Ez utóbbi területen sikerült lokalizálni a legjelentősebb lángtengert. A tűzoltóknak a közösségi oldalra feltett írása szerint ez is segíti munkájukat. Egy videót is mellékeltek, amelyen látható, ahogyan az eső elfojtja a lángokat egy erdőben. A komment szerint a mostani csapadék ugyan nem olt el minden tüzet, de hozzájárul az oltáshoz.

Firefighters’ video shows the ground smoldering and some flames still burning as rain falls on southeast Australia.

“Although this rain won’t extinguish all fires, it will certainly go a long way towards containment,” officials said on Instagram. https://t.co/CJqAjjDPlD pic.twitter.com/hVKcLhc01m

— ABC News (@ABC) January 16, 2020