Hadat üzent a jobboldali tartalmaknak a Google

Úgy tűnik, hogy a világ egyik legnagyobb techvállalata, a Google mindent megtesz annak érdekében, hogy ne Donald Trump amerikai elnök nyerje meg az idei választásokat. A keresőóriás a Breitbart nevű amerikai konzervatív hírportál kereséseit manipulálja friss adatok szerint.

Két évvel ezelőtt a Breitbart című amerikai portálnak sikerült megszereznie egy videót, amelyen a Google vezetői értékelik a 2016-os amerikai elnökválasztást. A felvételen többek között a keresőóriás egyik alapítója, Sergey Brin arról beszél, hogy sokan „felháborodtak és szomorúak a választás kimenetele miatt”. Kent Walker, a Google globális ügyekért felelős alelnöke pedig „sokknak” nevezte a voksolás eredményét – írja összefoglalójában a V4NA hírügynökség.

Úgy tűnik, hogy a Google most szintet lép, és megpróbál beavatkozni az idei elnökválasztásba, méghozzá azzal, hogy a konzervatív tartalmakat lényegében eltünteti a felületeiről.

A Breitbart szerint az új adatok azt mutatják, hogy a Google 2016 óta 99,7 százalékkal csökkentette a portál keresési láthatóságát. A portál szerint

2016. április 4-én a Breitbart benne volt az első 10-ben 355 keresési kulcsszó tekintetében. Idén július 20-án viszont már csak egy kulcsszó tekintetében van benne a top10-ben. Továbbá 2016. április 4-én a portál közel 17 ezer keresési kulcsszó tekintetében volt top 100-as, idén július 20-án ez az adat már csak 55 keresési szóra volt igaz.

A portál kiemeli, hogy a Breitbart organikus Google keresései 63 százalékkal csökkentek 2016 első félévéhez képest.

A Breitbart arról is beszámolt, hogy

a Joe Bidenre és a hozzá köthető ügyekre történő Google-keresések száma nullára csökkent május elejétől.

Joe Bident, a demokraták elnökjelöltjét a baloldali sajtóorgánumok erőteljesen népszerűsítik. A cenzúra kérdése is felmerül, ugyanis az őt ért szexuális zaklatási vádakról valamiért nem igazán akartak cikkezni, a The New York Times pedig a Biden-kampánycsapat kérésére még egy cikket is átírt a megjelenés után.

Úgy tűnik azonban, hogy nem csak a Breitbart kereséseit manipulálja a Google

– teszi hozzá a V4NA hírügynökség. A keresőoldalról érkező kattintások száma ugyanis a konzervatív oldalak tekintetében lényegesen alacsonyabb, mint más portálok esetében.

Robert Epstein pszichológus, Hillary Clinton egykori támogatója 2016-ban hosszú cikkben fejtette ki véleményét azzal kapcsolatban, hogy a Google feketelistán tartja a Breitbartot.

Epsteinnek sikerült rátapintania a lényegre. A Project Veritas című amerikai oknyomozó portál tavaly nyilvánosságra hozta, hogy a Google konzervatív portálokat nyomott el. Köztük volt többek között a The Gateway Pundit, a Newsbusters és a Daily Caller is.

NEW: Google „Machine Learning Fairness” Whistleblower Goes Public, says: „burden lifted off of my soul,” Leaks Hundreds of Internal Documents – WATCH –> https://t.co/58M73VtAlp pic.twitter.com/SzCJ9Gt3Zt — Project Veritas (@Project_Veritas) August 14, 2019