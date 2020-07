Folyamatosak a bandatámadások a fiatalok ellen (videó)

Egy Svédországban élő fekete bőrű rapper azt hirdette a videóiban, hogy a fehérektől el kell venni a pénzüket, át kell venni a hatalmat fölöttük, illetve akár le is kell lőni őket. Bár nyomozás indult ellene, azt mindenféle büntetés nélkül lezárták, mert az ügyészség szerint nem jelentett komoly fenyegetést a rapper a rasszista kijelentéseivel. Mindeközben folyamatosak a bandatámadások a svéd fiatalok ellen, a támadók szájából pedig sokszor hangzanak el arabnak tűnő szavak.

JCBUZ néven ismert a rapper, akinek a közösségi médiában több százezer követője van, így a szavai nagy befolyással bírnak. Ezzel talán tisztában is volt a Nigériából származó, 22 éves férfi, akinek az eredeti neve Jesse Eekene Nweke Conable. A most már Lundban élő rapper

az oldalára nem is nagyon enged fehér követőket, ezt ő maga írta ki az interneten.

JCBUZ-nak az oldalán tavaly megjelent egy olyan videó, amelyet már több mint 170 ezerszer tekintettek meg. Ebben többek között azt mondta, hogy ha egy fehér ember bármi rosszat is mond a feketékre, akkor le kell lőni őket. A videó számos embernél kiverte a biztosítékot, ráadásul JCBUZ Instagram oldalán az a felirat látható, hogy „Blackpower in Sweden”.

A videóban szó esett még arról is, hogy

a fekete bőrű emberek át fogják venni a hatalmat a fehérek fölött, és ugyanúgy rabszolgákként fogják kezelni őket, mint ahogy velük tették annak idején.

JCBUZ azt mondta, el fogják venni a fehérek „kurváit” és a pénzüket is, és így ők, a feketék lesznek a legjobb faj a világon.

A rappernek a videó mellett több olyan posztja is volt a közösségi oldalán, amiben a fehérek elleni gyűlöletre és rasszizmusra szólítja fel a fekete bőrű embereket.

A sértő és rasszista posztok miatt nyomozás indult JCBUZ ellen, amelyet azonban mindenféle büntetés és következmény nélkül lezártak júniusban. A vizsgálatot vezető Paul Nilsson azt nyilatkozta az ügyről még tavaly, hogy azért nem tesznek semmit, mert fontos a művészi szabadság.

A Samhällsnytt megkérdezte most az illetékes ügyészt, Mattias Larssont is, hogy miért zárták le a nyomozást, amire a válasz csak az volt, hogy mert annak vége van. JCBUZ ugyanis állítólag arról számolt be kihallgatásán, hogy ő fekete bőrűként rasszizmusnak van kitéve, és ezt akarta bemutatni a világnak – de megfenyegetni vagy megsérteni nem akarta a fehér embereket. Az ügyész így végül arra jutott, hogy JCBUZ nem gondolta komolyan, amiket mondott vagy írt az oldalán, így azok nem jelentenek komoly fenyegetést.

Mindeközben még mindig folyamatosak a bandatámadások a fiatal svéd fiúk ellen.

A sokszor megszégyenítéssel övezett támadásokról szinte minden esetben készítenek felvételt

– ez történt a mostani incidensnél is. A videón az látszik, hogy egy fiút körbe vesz a banda, amiért állítólag beszólt valakinek.

🔴 Pojke sparkas och tvingas kyssa sko: "Ska kn*lla din mamma på din pappas rygg".

▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃#svpol pic.twitter.com/EEbuPMrAli — 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻 𝗞𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝘀𝘀𝗼𝗻 (@SamnyttSimon) July 20, 2020

A Samhällsnytt beszámolója szerint a banda tagjai akcentussal beszéltek, és néhányszor arabnak hangzó szavakat is lehetett hallani. A támadók azzal fenyegették meg a fiút, hogy szexuális aktust létesítenek az édesanyjával az apja hátán, majd arra kényszerítették, hogy csókolja meg a cipőjüket.

Nem sokkal az eset után előállt az áldozat is, aki elmondta, hogy nem mert beszámolni senkinek sem az esetről, mert félt, hogy megbosszulná rajta azt a banda. A támadás a fiú elmondása szerint Brommában történt, Stockholm északnyugati részén, a támadók pedig valószínűleg Rinkebyből származnak – ez a városrész arról hírhedt egyébként, hogy ott számos migráns lakik.