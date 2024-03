Áthelyezték a pedofilbotrány főszereplőjét

A Magyar Nemzet információi szerint ugyanakkor, miután az egyik óvodában panaszt tettek a pedagógiai asszisztens ellen, nem kirúgták, hanem áthelyezték a kerület másik óvodájába.

A Gy. Péterrel szembeni megengedő bánásmódot a kerület baloldali vezetése lapunk értesülései szerint azért alkalmazhatta, mert édesanyja fontos pozíciót tölt be a XI. kerületi önkormányzatnál.

A nő a kerület humánszolgálati igazgatóságának vezetője, közvetetten az ő felügyelete alatt működnek többek között az önkormányzat köznevelési intézményei – hívja fel a figyelmet a megdöbbentő részletre a Magyar Nemzet. Tényi István mindezek miatt kiskorú veszélyeztetése és közfeladati helyzettel visszaélés bűntett gyanúja miatt tett feljelentést a BRFK-n. A rendőrség a Magyar Nemzet megkeresésére közölte, Tényi bejelentését „a szexuális kényszerítés bűntett miatt korábban elrendelt nyomozás keretében vizsgálják”.

Osváth Zsolt is börtönbe kerülhet

Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvételt megszerez vagy tart, bűntett miatt egy évtől öt évig büntetendő

– mondta a Magyar Nemzetnek ifjabb Lomnici Zoltán, a Századvég jogi tanácsadója, akit az Osváth Zsolttal összefüggésbe hozható információkkal kapcsolatban kérdezett a lap.

Az alkotmányjogász kifejtette: hazánkban nem csak a tizennégy év alattiak kapcsán lehetséges szexuális bűncselekmény megvalósulása, még beleegyezés megléte esetében sem.

Mint korábban arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az egyik népszerű hazai YouTube-csatorna egyik videójában azzal vádolta meg Osváth Zsoltot egy transznemű influenszer, hogy harmincévesen kielégített egy tizenhat éves fiút. A Noryna Diamond névre hallgató férfi azt állítja, hogy a szexuális aktus létesítésekor még kiskorú fiú a lakótársa volt, onnan tud az esetről. Osváth Zsolt emellett egy videón beismerte, hogy többször is pornográf képeket kért egy kiskorú fiútól. Az ügyben Tényi István mellett a Mi Hazánk Mozgalom is feljelentést tett. Emlékezetes, hogy Osváth Zsolt volt az egyik főszervezője annak a megmozdulásnak, melyet a gyermekvédelemre hivatkozva szerveztek ismert LMBTQ-aktivisták február közepén.