Az egyre-másra kipattanó brüsszeli korrupcióról Deutschnak az a véleménye, hogy „a brüsszeli korrupció rendszerszintű. Arra épül, hogy külső szereplők a döntéshozatalban politikai befolyást vásárolnak, és így nem az európai érdek határozza meg az uniós döntéseket, hanem azok érdeke, akik meg tudták vásárolni a politikai befolyást. Ez a rendszer lepleződött le. Erről már politikusok, politikatudósok, újságírók sokat értekeztek, de ilyen letagadhatatlan bizonyítéka annak, hogy rendszerszintű a korrupció a brüsszeli bürokrácia működésében eddig még nem volt, és ezek az ügyek azok, amelyek egymás után a nyilvánosságra kerülnek. A legfrissebb ügyben az is kiderült, hogy most egy újabb Európai Bizottsági Főigazgatóságnál, a Versenyjogi Főigazgatóságnál legkevesebb 23 olyan nagy összegű utazása volt az uniós tisztségviselőknek, bürokratáknak, ahol befolyásos üzleti érdekcsoportok, vagy nagyon nagy anyagi erővel bíró ügyvédi irodák fizették a brüsszeli köztisztviselők bürokraták útjait, akiknek egyébként abban kellett dönteniük, hogy valami jogszerű, vagy nem jogszerű. Ha van ennél durvább befolyásolás vásárlási forma, akkor még elképzelni is nehéz. Ez a rendszer lepleződött le. Ezt az egész friss korrupciós mocsarat le kell csapolni.”