Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

A kormány szerint elfogadhatatlan, ami az Erasmus-programmal történik

– Amikor Brüsszellel megállapodtunk, akkor ennek megfelelően módosítottuk az összeférhetetlenségi szabályokat, sőt szigorúbb szabályokat is elfogadtunk volna, ha ezt kérik – jelentette ki Gulyás Gergely. – Pontosan úgy jártunk el, ahogy a bizottság kérte – nyomatékosította a politikus.

A kormány kifizeti az Erasmus ösztöndíjakat a jövő évre, ha addig nem lesz megoldása az ügynek

– jelezte a miniszter. Ebben az esetben Magyarország az Európai Unió bíróságához fog fordulni. – A modellváltó egyetemek esetén egy év alatt 18 százalékkal növekedett a tudományos közlemények száma, az érettségiző magyar diákok száma nem nőtt, de a felsőoktatásba több hallgatót vettek fel 2020-hoz képest, a külföldi hallgatók létszáma 2013-hoz képest 65 százalékkal emelkedett – sorolta az eredményeket Gulyás Gergely. A miniszter tájékoztatása szerint az egyetemeink feljebb kerültek a nemzetközi rangsorokban is, és a tanszabadság is garantált az intézményeken.

A következő év is a rezsivédelem éve lesz

Költségvetés: a kormány tegnap áttekintette a költségvetést, februárban megkezdődhet a költségvetés módosításnak tárgyalása az Országgyűlésben, márciusban el is lehet az fogadni. Gulyás Gergely úgy fogalmazott: Mindenfelé, elsősorban a dollárbaloldal szakértőitől hallottunk gazdasági összeomlást, fizetésképtelenséget. Ehhez képest azt láttuk, hogy a 2022-es növekedés 4,5 százlék körül lesz, ami az EU-ban az egyik legmagasabb.

Az államadósságot 77,8ről 73 százalékra sikerült mérsékelni. 2022 első 10 hónapjában a reálbérek több mint 4 százalékkal növekedtek, a reálkeresetek 77 százalékkal nőttek

– hangsúlyozta a miniszter. Mint kifejtette: Az OECD összefoglalása szerint, 32 országból, amelyben az eu-s tagok is benne vannak: 2022 harmadik negyedévében egyedül nálunk nőttek a reálbérek. Foglalkoztatási rekordot értünk el. Gulyás Gergely kiemelte: A forint árfolyamát is sikerült stabilizálni. A fókusz a következő évben is a rezsivédelmen van. A rezsivédelmi alap segítséget nyújt a megnövekedett rezsiösszegekhez. – Másfél százalékos növekedéssel számol Magyarország, így a gazdasági visszaesést el tudjuk kerülni – emelte ki a miniszter. Gulyás Gergely elmondta: 2023-ban sem szeretnék a stratégiai célokról lemondani: a családtámogatási , SZJA kedvezmény meghosszabbodik 30 éves korig azoknál, akik 30 éves korukig vállalnak gyereket. Valamint idén januárban 208 ezer forint az átlagnyugdíj, a kormány által lehetővé tett 15 százalékos emeléssel.

A részsiker is siker lenne

A részsiker is siker lenne az Európai Parlament átalakításakor. A mostani korrupciós botrány a maradék tekintélyét is felemészti az intézménynek. Gulyás Gergely szerint itt a lehetőség, hogy az uniós vagyonbevallási szabályokat a magyar előírásokhoz igazítsák.

Az EP-nek általánosságban kell szigorúbb kritériumokat meghatároznia a tagjaival szemben

– válaszolta az Origó kérdésére a miniszter. Nagyívű haderőfejlesztés van folyamatban Magyarországon, ezen korábban a baloldal gúnyolódott, de mostanra a háború árnyékában ezek a hangok kezdenek elhalni – jelezte egy másik kérdésre válaszolva Gulyás Gergely.

Aki nem megy el az egyeztetésre, nem kap támogatást

A Magyar Nemzet kérdésére a rezsibotránnyal kapcsolatban a miniszter úgy fogalmazott: Niedermüller Péter, Erzsébetváros VII. kerületi DK-s polgármester elment az egyeztetésre és kapott is támogatást. Gulyás Gergely szerint aki nem megy el egy ilyen egyeztetésre, az nyilvánvalóan nem igényli ezt a támogatást. Örül annak, hogy a nagy többsége a polgármestereknek, sőt a DK támogatottságú vezetők is elmentek erre az egyeztetésre.

Kifejtette a miniszter azt is: az ukrajnai háborút az európai családok kénytelenek megfizetni

Mint mondta, a magyar álláspont mindig is világos volt: Magyarország Kárpátalján keresztül tudna fegyvereket szállítani. Éppen ezért Magyarország fegyverszállításokban nem vesz részt, mert így óvjuk meg az ott élő százezres magyarságot is. A pedagógusok megmozdulásaival kapcsolatban a miniszter úgy fogalmazott: egyetlen kérésük volt, hogy a jogszabályokat mindenki tartsa be. Gulyás Gergely kiemelte: A kormány nagyra becsüli a tanárok munkáját és remélhetőleg január 1-jével, visszamenőlegesen is ki tudjuk fizetni a fizetés-emelést. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő kérdésünkre válaszolva kiemelte: A hét második felében ismerteti a kormány a nemzeti konzultáció eredményeit a brüsszeli szankciókról.