Bő egy hónappal ezelőtt az ATV-ben Dávid Ferenc az infláció költségvetési hatásait boncolgatva úgy fogalmazott: „...egy éven belül itt több ezer milliárd forintot elkótyavetyéltek, kiszórtak, gondolkodás nélkül, rászorultsági elv nélkül, szja-tól fegyverpénzig minden, most visszavették, és szétteszik a kezüket, hogy lukas a kassza.” A DK-s politikus tehát feleslegesen elpazarolt pénznek nevezte a katonáknak és rendőröknek kifizetett, egyébként törvényesen előírt járandóságot, illetve sajnálja a családosoktól a visszatérített személyi jövedelemadót. Dávid Ferenc azt is érthetetlennek nevezte korábban, hogy miért kaptak szja-mentességet a 25 év alatti fiatalok.

Szerinte eddig se jöttek migránsok

Dávid Ferenc „éleslátásáról” sokat elmond az a megjegyzése is, amit Orbán Viktor 10 pontos terve kapcsán tett az ATV-ben július végén. A miniszterelnök 10 pontban foglalta össze, hogy mivel tehető Magyarország lokális kivétellé egy globális recesszió idején, és az első pontban a határvédelmet említette. Erre a DK-s politikus így reagált: „ha lezárjuk a határokat, és mindenhol szögesdrót lesz, akkor nem jön be az infláció? Akkor nem érint az energiaár?" A műsorvezető közbevetésére, hogy a határzár a migránsokat tartóztatja fel, Dávid Ferenc azt mondta: „eddig sem jöttek be, most ezt új pontként feltüntetni, az első, legfontosabb pontként, hogy határok védelme. Hát már régen összezárt a határ." A határvédelmi rendszer természetesen megállítja az illegális bevándorlókat, de egyre többen és agresszívabban, sokszor felfegyverkezve kísérlik meg áttörni a műszaki zárat, tehát a határvédelem továbbra is fontos kérdés, mert a nyugati országok példája megmutatta, hogy a biztonsági kockázatokon túl, a migránsok tömeges beáramlása komoly gazdasági és szociális terhet is jelent.

Mindezek fényében kijelenthető, hogy Gyurcsány felesége, Dobrev Klára árnyékkormányának gazdaságpolitikája nem sok jót ígérne a magyaroknak, a nemzetközi nagyvállalatok viszont jól járnának. Adóemelések, kedvezmények és juttatások megvonása, alacsonyabb bérek, valamint drasztikus rezsiköltségek sújtanák az embereket, csakúgy, mint 2010 előtt, Gyurcsány Ferencék kormányzása idején.