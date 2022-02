Borbély Lénárd, Csepel kormánypárti polgármestere a Fővárosi Közgyűlés ülésének az elején hosszasan sorolta a baloldali városvezetés el nem végzett kötelességét az elmúlt két és fél év során. Borbély szerint a Karácsony Gergely vezette baloldali szivárványkoalíciótól kommunikációs trükkökön kívül semmilyen előrelépést, fejlődést nem látni Budapesten - írja a Magyar Nemzet.

Az elmúlt két és fél év másról sem szólt, mint kommunikációs városvezetésről, olyan érzése van az embernek, hogy a főpolgármester a Facebookon éli az életét és ott teljesedik ki. Gyakorlatilag semmilyen önálló fejlesztés nem indult meg, amit ez a többség és a főpolgármester sajátjának tudhat. Amely fejlesztések folyamatban vannak, az a korábbi városvezetés által elindított projektek. Minden olyan fejlesztés, ami valóságban zajlik Budapesten leginkább Magyarország kormányának köszönhető

– összegezte Karácsony Gergely ciklusának első felét a csepeli polgármester.

Borbély megjegyezte: Karácsony Gergely kommunikációjából úgy tűnik, minden rendben lenne Budapesten, nem lennének dugók, minden fejlesztés folyamatosan gond nélkül zajlana.

Mindeközben pedig a politikai munkatársak fizetését megemelik, a cégvezetők pedig prémiumot kapnak. Annak ellenére, hogy öntől folyamatosan csak azt halljuk, hogy nincs pénz és ki van a főváros véreztetve

– mondta Karácsony Gergelynek a kerületi polgármester, aki arra is felhívta a főpolgármester figyelmét, hogy a polgármesterek össze tudják hasonlítani a fővárosi költségvetést, illetve a saját kerületünk költségvetését is.

– Azt mondhatom, hogy Csepelen az elmúlt két és fél évben számtalan - nemcsak kormányzati, hanem saját - beruházás elindult. Azt is jól látjuk, hogy az iparűzési adó a tavalyi évben túl teljesítette a várakozást, 2022-re még több bevétel várható – reagált a kormányzati kivéreztetés vádjára Borbély.

Csepel polgármestere amellett sem ment el szó nélkül, hogy a napokban a főpolgármester egy nemzetközi konferencián vett részt, amellyel kisebb kommunikációs zűrzavart okozott.

– Azt is hallottuk, hogy itt annyira rendben mennek a dolgok, hogy saját villamos gyártásába is belefog kezdeni a főváros. Mindezt annak a fényében, hogy az ön elmondása szerint a fővárosnak nincs pénze. Nyilván ez az elszólása nyilván sok mindenből adódhat, akár a műszaki felkészültség hiányából is, vagy azt is mondhatnánk, hogyha angolul tartotta volna ezt a felszólalását, akkor lehetne hivatkozni egy elszólásra – idézte fel a polgármester azt a konferenciát, ahol egyedül csak a magyar főpolgármester nem beszélt angolul.

Borbély szerint nem az a probléma, hogy Karácsony Gergely nem beszéli a nyelvet, inkább az, hogy azt állítja, hogy ez nem így van, és ez nemcsak ebben az esetben van így.

– A kommunikációs hadjáratába beletartozik több minden, például az a bosszúbizottság is, amelyet felállított itt a városházán, amely nem a fővárosi hatáskörébe tartozó ügyet vizsgál. Azt is megemlíthetnénk, hogy amikor a főpolgármester az agglomerációs közlekedés megoldását sürgeti, annak ellenére, hogy a kormány egy hosszútávú vasúti stratégia kivitelezését kezdte meg. Egyetlenegy érdemi beruházás köthető az ön nevéhez, ez a városháza parkolójának a felújítása. Csak éppen a mai napirenden is szerepel egy előterjesztés, ami ettől a projekttől a forrást vonja el és egyébként erős a gyanúnk, hogy a parkoló felújítása is csak egy újabb kommunikációs trükk, ami a városházával kapcsolatos igazi szándékot, a városháza eladásáról vonja el a figyelmet – hívta fel a főpolgármester figyelmét Borbély Lénárd arra utalva, hogy nem feltétlenül tükrözi a valóságot Karácsony Gergely Facebookon megjelenő posztjai.

Csepel polgármestere utolsó megjegyzéseként azt is megemlítette pontosan látható, amikor egy európai fővárost Magyarországon a baloldali többség vezeti, akik kizárólag koncnak tekintik ezt a várost, illetve a város pénzét.

Két és fél év van hátra főpolgármester úr és tisztelt többség az a kérésünk, hogy kezdjenek végre dolgozni

– szólította fel a baloldali városvezetést Borbély Lénárd. Karácsony Gergely a Fidesz-KDNP frakció napirend előtti felszólalására válaszként csak annyit tudott mondani, hogy ezt a beszélgetést majd április 3., az országgyűlési választás után folytassák.

Borítókép: Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP) XXI. kerületi polgármester felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városházán 2022. február 23-án.