A Manchester City 1-0-ra nyert hazai pályán a Brentford ellen a Premier League legutóbbi fordulójában, és a Bajnokok Ligájában is nagy lépést tett a továbbjutás felé az angol csapat, hiszen a nyolcaddöntő első meccsén 3-1-es győzelmet aratott a Köbenhavn vendégeként. A spanyol Pep Guardiolának az eredmény és Kevin de Bruyne játéka miatt nem lehet oka a panaszra.

A manchesteri Kevin de Bruyne vezeti a labdát a labdarúgó Bajnokok Ligájának döntőjében 2023. június 10-én

Guardiola marasztalná De Bruynét

A belga középpályás még augusztusban sérült meg, januárig csak a pálya széléről buzdíthatta a társait, de a játékán nyoma sincs a hosszú kihagyásnak. De Bruyne a Huddersfield elleni FA-kupa-meccsen gólpasszal tért vissza, azóta hét találkozón kétszer volt eredményes és hat gólpasszal járult hozzá a City szárnyalásához. A dániai túrát egy góllal és két assziszttal zárta. A 32 éves Kevin de Bruyne is fontos láncszeme Pep Guardiola sikergépezetének. Így érthető módon más klubok érdeklődését is felkeltette, a távozására most van is némi esély, mivel az idény végén lejár a Manchester Cityvel kötött szerződése – derült k a Magyar Nemzet oldaláról. Guardiola nem örülne az egyik legfontosabb játékos távozásának.

– Ez rajta múlik. Szeretném, ha maradna, de nem tudom, hogy mi lesz. Hallottam róla, hogy összeboronálták őt néhány klubbal, azt viszont nem tudom, hogy kapott-e konkrét ajánlatot, meg akarják-e őt szerezni a szaúdiak – árulta el a BL-győztes spanyol edző, akinek nagy szüksége lenne a bajnoki címért való versenyfutásban a 32 éves klasszisra.

Tegyük hozzá, De Bruyne az egész Premier League egyik legjobban fizetett játékosa, hol máshol kereshetne a jelenleginél is több, mint Szaúd-Arábiában

Nincs vége, amíg nincs vége

A Manchester City hátránya már csak egy pont a Liverpool mögött a bajnokságban, s a City az FA-Kupában is versenyben van. A Luton elleni nyolcaddöntőre készülő angol csapat vezetőedzője a mérkőzés előtti sajtótájékoztatóján egykori játékosáról, Xabi Alonsóról is beszélt – írta meg a Magyar Nemzet. Guardiola nem titkolta, csodálója a spanyol edzőnek.

Lenyűgöz, amit csinál. Az övé az egyetlen csapat, amelyik minden sorozatot figyelembe véve még veretlen, és emellett a Bayern Münchennel is harcol a Bundesligában. Most tartanak az idény legjobb és legnehezebb részénél, mert még nem nyerhetik meg a bajnokságot, de elveszíteni még elveszíthetik, miközben mindenki azt gondolja, hogy már övék a cím. De nincs vége, amíg nincs vége

– nyilatkozta a spanyol szakember, aki felidézte a Bayern Münchennél töltött időszakát is, ahol a játékosa volt az egykori spanyol válogatott középpályás.

Nagyon szerencsés voltam, hogy két idényen keresztül a kezeim alatt játszott. Rendkívül intelligens futballista volt

– árulta el Guardiola.