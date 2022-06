Egyelőre annyit tudni a fejleményekről, hogy Shakira és Gerard Piqué 12 évnyi együttlét után különköltözött, és a Barcelona hátvédje egy katalán lakásban bújik meg azóta – írja az Origo. Legalábbis amikor nem bulizik, ugyanis több információ szerint csapattársával, Riqui Puiggal együtt gyakran járja a nőkkel teli szórakozóhelyeket éjszakánként – szemtanúk szerint akár a hajnali órákig is –, ami a reggeli edzések tudatában elég szokatlan egy profi labdarúgótól.

Az m4sport.hu azt is gyanúsnak tartja, hogy egyrészt március óta nem tettek ki a közösségi médiába közös képeket, másrészt pedig a Te felicitó című áprilisban megjelent Shakira-sláger dalszövege is kapcsolódhat kettejük viszonyához.„Hogy kiteljesítselek, darabokra estem szét; figyelmeztettek, de nem foglalkoztam vele; rájöttem, hogy hamis vagy; ez volt az utolsó csepp a pohárban; ne mondd, hogy sajnálod; bármennyire tűnjön valóságosnak, jól ismerlek; tudom, hogy hazudsz!; Gratulálok, nagyon jól csinálod.”

Az agglegényéletet élvező Piqué és a szomorkás Shakira a kettejük közti kapcsolatról hivatalosan még nem adtak ki információt, azonban ha a spanyol sajtó jól értesült, hamarosan bejelenthetik, hogy hosszú idő után elválnak útjaik.